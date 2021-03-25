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Хибла Герзмава стала лауреатом премии Минобороны России в области культуры

© Sputnik / Константин Михальчевский
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210325/1032088038/Khibla-Gerzmava-stala-laureatom-premii-Minoborony-Rossii-v-oblasti-kultury.html

Хибла Герзмава - всемирно известная оперная певица, Народная артистка Абхазии и России, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава стала лауреатом премии Министерства обороны России в области культуры и искусства.

Премия присуждена за популяризацию в творческой деятельности идей патриотизма и служения Родине в номинации "Музыкальное искусство".

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Публикация от Hibla Gerzmava (@hiblagerzmava)

Хибла Герзмава — одна из наиболее востребованных российских певиц в крупнейших оперных театрах мира. Она выступала в Метрополитен-опера в Нью Йорке, в Венской государственной опере, Баварской государственной опере в Мюнхене, Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в петербургском Мариинском театре, а весной 2008 года состоялся ее дебют на сцене Королевской оперного театра Ковент Гарден в Лондоне, где она исполняла партию Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин".

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