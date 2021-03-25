Хибла Герзмава стала лауреатом премии Минобороны России в области культуры

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава стала лауреатом премии Министерства обороны России в области культуры и искусства.

Премия присуждена за популяризацию в творческой деятельности идей патриотизма и служения Родине в номинации "Музыкальное искусство".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hibla Gerzmava (@hiblagerzmava)

Хибла Герзмава — одна из наиболее востребованных российских певиц в крупнейших оперных театрах мира. Она выступала в Метрополитен-опера в Нью Йорке, в Венской государственной опере, Баварской государственной опере в Мюнхене, Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в петербургском Мариинском театре, а весной 2008 года состоялся ее дебют на сцене Королевской оперного театра Ковент Гарден в Лондоне, где она исполняла партию Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин".