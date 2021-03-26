Живая легенда: Виолетта Маан и Абхазский театр

О том, как Виолетта Маан впервые познакомилась со сценой, в какой среде росла будущая актриса, за что ей присвоили звание "Заслуженная артистка Абхазии", почему она не занялась профессионально вокалом, а пошла в театр, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Народная любовь крайне избирательна. Она не может заплутаться или выбрать кого попало. Просто одни сразу удостаиваются признания, к другим же оно приходит с опозданием.

Всего 16 лет было Виолетте Маан, когда она получила звание "Заслуженная артистка Абхазии". Во всем мире, наверное, сложно найти творческую личность, которая в столь юном возрасте удостоилась народного признания и любви. Но могло ли быть иначе?

Заслуженная артистка в 16

Виолетта Маан родилась в семье артистов. Отец Владимир Маан и мать Маро Лакоба были актерами Абхазского театра.

Девушка росла в творческой среде. С детства выступала вместе с отцом в Госансмабле народной песни и танца, а затем и на эстраде. Но сама актриса считает, что любовь к творчеству в ней с самого начала прививали дедушка и бабушка, у которых она воспитывалась, пока шла Великая Отечественная война.

© Foto / из семейного архива Виолетты Маан Спектакль "Горянка"

"Мое детство проходило в селе Лыхны, где жили мои дедушка и бабушка. Оттуда все и пошло. Там царила настоящая творческая атмосфера, хотя никто профессионально не работал ни в театре, ни в ансамбле. В доме всегда слышны были песни и пританцовывающие шаги. Дедушка и бабушка для меня были эталоном абхазской семьи. Жизнь была нелегкая, но никогда я не слышала, чтобы они на что-то жаловались. Все, что я увидела и услышала в этой семье, я и сегодня свято храню в себе", – призналась Виолетта Маан.

После окончания войны и возвращения Владимира Маан с фронта семейство вновь перебирается в Сухум. Отец Виолетты устраивается на работу в театре и в Госансамбле. Здесь уже в 14 лет будущая актриса вместе с отцом начинает работать в ансамбле народной песни и танца.

"Когда я подросла и начала ходить в школу, папа понял, что у меня есть голос, что я могу петь. Он периодически брал меня с собой на репетиции, чтобы я могла послушать народные песни и игру на народных инструментах. В 14 лет он увидел, что меня туда тянет и сказал мне: "Хочешь, я устрою тебя в ансамбле?" – с улыбкой вспоминает разговор с отцом Виолетта Маан. – Я тут же дала согласие".

© Foto / из архива музея театра Виолетта Маан

Труд 14-летней Виолетты не оплачивался по закону о несовершеннолетних, но директор Госансамбля ежемесячно выплачивал ей 40 рублей. Но, как признается Маан, для нее деньги не представляли важности, главное было – расти в творческой среде.

В шестнадцатилетнем возрасте Виолетта Маан вместе с ансамблем из Абхазии выступала в декаде "Дни абхазской культуры", которая проходила в Тбилиси. После Виолетте присвоили звание "Заслуженная артистка Абхазии" за исполнение ею песни Ивана Лакрба на стихи Баграта Шинкуба "Колыбельная".

Испытание званием

Казалось, Виолетта Маан должна была стать певицей. Но после окончания школы она поступает не в консерваторию, а в Тбилисский государственный театральный институт имени Шота Руставели.

С музыкой она не стала связывать свою жизнь из-за слабых голосовых связок.

"Мне сказали, что петь постоянно я вряд ли смогу. Тогда я решила пойти в театральный институт, где можно и петь, и танцевать, и играть. Словом, решила все совместить", – объяснила свой выбор Виолетта Маан.

Несмотря на то, что Виолетта Маан не стала профессиональной певицей, она не бросила музыку. На протяжении всей своей творческой деятельности выступала и выступает как исполнительница народных песен.

Но и с театром связать свою жизнь юной Виолетте Маан было не так просто. Судьба чуть ли не сыграла с ней злую шутку.

В 1958 году Виолетта Маан вместе с друзьями из Абхазии Зурабом Чанба, Светланой Дбар и Аллой Папба успешно сдает экзамены в Театральный институт имени Руставели. Но ее имя не оказывается в списке поступивших.

"Мы с Зуриком и Светланой пошли к завучу, чтобы узнать, почему так получилось, вроде у меня были хорошие оценки. Тогда только я узнала, что звание "Заслуженная артистка Абхазии" стало причиной того, что меня не приняли в институт. Экзаменационная комиссия подумала, что я уже работаю в театре, что я уже состоявшаяся актриса и потому нет смысла меня обучать в институте. Я объяснила, что звание получила за пение и что хочу поступить в театральный институт. Комиссия переговорила и ответила мне, чтобы я первое время ходила на занятия в качестве вольнослушателя. Но спустя какое-то время в Тбилиси приехал министр культуры Абхазии Владимир Кварчелия, они вместе с Акакием Хорава решили вопрос моего зачисления в институт", – рассказала непростую историю поступления Виолетта Маан.

Путь к Абхазскому театру

В 1962 году после окончания театрального института Виолетта Маан возвращается в Абхазию и начинает работать в Абхазском драмтеатре. Тогда главным режиссером был Азиз Агрба, к тому моменту в театре уже работала прославившийся абхазский режиссер Нелли Эшба. В этом время театр переживал пик своей популярности. Тогда в театре царила особая творческая атмосфера. Коллектив был талантливым. Культурный очаг пользовался колоссальным успехом. Люди даже из отдаленных сел приезжали, чтобы посмотреть постановки.

© Foto / из семейного архива Виолетты Маан Спектакль "Горе от ума"

Молодая актриса уже с другой стороны увидела корифеев Абхазского театра. Как призналась Маан, еще в школьном возрасте, когда она смотрела спектакли театра, она не могла даже подумать, что всего через несколько лет она будет выступать на одной сцене с ними.

Виолетта Маан сразу же получила роль в спектакле "Призраки", который поставила Нелли Эшба.

"Этот спектакль был поставлен для нас, молодых, которые только закончили обучение и приехали в Абхазию. Мне досталось роль Ханифы. Я впервые играла с такими корифеями, как Алексей Ермолов, Амиран Тания. Это был очень интересный спектакль. Работали мы самозабвенно. И спектакль имел успех", – вспомнила Народная артистка Абхазии.

После триумфального дебюта у Виолетты Маан были роли у режиссеров Нелли Эшба, Азиза Агрба, Хуты Джопуа и позже Валерия Кове.

В послужном списке Виолетты Маан десятки спектаклей. Все даже не пересчитать и не вспомнить. Актриса признается, что ко всем ролям она относится как к своим детям, отдельно какую-то роль не выделяет. Но невольно она сама останавливается на "Голом короле", в котором играла роль принцессы. Виолетта Маан настолько вжилась в этот образ, что еще долгое время после постановки она чувствовала себя принцессой.

© Foto / киностудия им. А.Довженко Кинофильм "Белый башлык"

"Текст этого спектакля я помню наизусть и сегодня. Если и сейчас меня спросить, я без запинки зачитаю. После этого спектакля я еще долгое время пребывала в образе принцессы. Позже Валерий Кове мне говорил: "Оставь ты уже эту принцессу", – улыбается актриса.

Другая роль Виолетты Маан, о которой невозможно не вспомнить, – роль в в постановке Адгура Кове "Вниз с горы Морган". Актриса после долгого перерыва вновь была задействована в спектакле.

"Я очень благодарна Адгуру Кове за эту роль. Когда прочла пьесу, я поняла, что в одном образе, в одном спектакле я получила все, о чем я мечтала всю свою жизнь. Работа была очень интересная", – признается Маан.

Спектакль по исполнению был непростой. Зритель и актеры находились в непосредственной близости, так как зрительный зал переместился на сцену. Нужно было быть очень убедительной, чтобы зритель поверил.

"Надо было донести до зрителя, что я не играю, я живу этим. Потому что зритель видел и чувствовал малейшую фальшь. И партнер Кесоу Хагба был бесподобным. Работа требовала много сил, полной отдачи. В этом спектакле казалось, что в какой-то момент зритель и актеры поменялись местами. Это было бесподобным решением", – отметила Виолетта Маан.

Есть еще один спектакль, в котором Виолетта Маан мечтает сыграть. В каком именно, она пока не озвучивает.

"Сейчас в театре хотят, чтобы я сыграла. Сейчас я немного зависима от режиссера, потому что он лучше знает мои возможности, насколько я могу потянуть образ. У меня есть на примете одна пьеса, если это осуществится, то я буду счастлива", – добавила Народная артистка.

Абхазская Одри Хепберн

Режиссер Нелли Эшба сравнивала Виолетту Маан с британской актрисой Одри Хепберн. Она ей часто говорила: "Вика, держись за меня, мы будем творить с тобой чудеса. Ты же у меня маленькая Одри Хепберн".

Ей нравился внутренний мир актрисы, как Виолетта Маан подходила к своим ролям.

"Наверное, Нелли Ражденовна в моей игре видела что-то общее с Одри Хепберн. Конечно, мне до Одри Хепберн было далеко. Но мне это было лестно. Я стремилась к этому. Я стремилась, чтобы не только Нелли Эшба и мой коллектив был доволен моей игрой. У меня не было стремления получить какие-то звания. Просто у меня была огромная любовь к работе, к моему зрителю. И, если я каким-то чудом могла доставить им удовольствие, сделать их жизнь чуточку лучше и веселее, значит, я достигала своей цели", – отметила Виолетта Маан.

© Foto / из семейного архива Виолетты Маан Спектакль "Вниз с горы Морган"

Для молодого поколения, которое не застало спектакли Виолетты Маан, она в первую очередь исполнительница эстрадных песен. Как призналась Народная артистка, песня – это ее душа, которая сопровождает ее всю жизнь.

"С песен и пошла моя творческая жизнь. Для меня песня очень многое значит. Я счастлива, что даже маленькие дети поют песню Рица, им нравится мое исполнение. У меня даже был смешной случай на рынке. Однажды ко мне подходит женщина с ребенком и говорит мне: "Как я рада вас увидеть, мой внук так любит ваши песни". А ее внук смотрит на меня и добавляет: "Ой, как жаль, она немолодая". Вот такой момент тоже был у меня в жизни", – с улыбкой добавила Виолетта Маан.

Снималась Виолетта и в кинофильмах об Абхазии - "Белый башлык", "Колокол священной кузни" и "В ночь на новолуние".

Народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II и III степени Виолетта Маан родилась 26 марта 1939 года в семье артистов. В 14 лет она стала работать в Госансамбле песни и танца. В 1957 году получила звание "Заслуженная артистка Абхазии". С 1962 года – актриса Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба.