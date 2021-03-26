Фантастическая реальность: РУСДРАМ готовится к премьере "Соляриса"

В РУСДРАМе готовятся и готовят зрителя к очередной премьере. В этот раз постановка обещает быть фантастической во всех смыслах. На сцене покажут фантастический роман Станислава Лема "Солярис".

Планета-макет

Действия происходят в научной "лаборатории", в спектакле будут использованы несколько камер с проекцией на большой экран на сцене. На репетициях атмосфера загадочная, в репликах актеров-ученых через каждое слово труднопроизносимые термины, свет то озаряет лишь лицо актеров, то освещает все сразу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Солярис"

Режиссер спектакля Артем Устинов. Он уже известен абхазскому зрителю по не менее эпатажной постановке "Электра". По его словам, проект, предложенный РУСДРАМом, сразу вызвал у него интерес, но есть и опасение, что зритель может не понять фантастического романа.

"Это произведение можно не воспринять и, прочитав, с первого раза. Я понимаю, какой репертуар у театра, а тут мы рассуждаем о всяких аннигиляторах. Интересно, как это воспримут. Спектакль долгий, есть время "въехать", – считает режиссер.

Устинов отметил, что особенность спектакля заключается в том, что актеры пытаются создать космос не через сам космос.

"Это какая-то театральная игра. Это планета-макет, и этот макет мы изучаем. Мы одновременно персонажи и фигурки в этом макете. Какие-то ученые изучают нашу собственную жизнь, кто-то всегда смотрит на нас сверху", – объяснил он.

Первым делом – внутренний мир

Главную роль психолога Криса Кельвина в постановке играют сразу два актера Саид Лазба и Эмиль Петров. Как объясняет Устинов, по задумке один из персонажей уже прожил историю и заново возвращается в нее, чтобы что-то изменить или смириться с тем, что изменить ничего не удастся.

Для Петрова персонаж Криса Кельвина – первая серьезная актерская работа в РУСДРАМе. Репетиции идут уже больше месяца, начинается работа с утра и заканчивается глубоко ночью. В небольших перерывах нужно еще успеть на репетиции репертуарных спектаклей.

"Очень серьезная и волнительная роль. Я уже не сплю нормально больше двух недель. Я невероятно волнуюсь, ожидание премьеры всегда волнительно. Но, когда я познакомился впервые с режиссером, то понял, что хочу с ним работать", – рассказал он.

Роль кибернетика Снаута досталась Джамбулу Жордания. По его словам, постановка – эксперимент для всего актерского состава.

"Пока что мы не ставили фантастику на сцене, но это новый подход к нашему творчеству. Спектакль может привлечь новую аудиторию. На мой взгляд, история рассказывает о том, что прежде чем изучать космос, нужно разобраться в себе,в своем внутреннем мире", - рассказал он.

Премьера спектакля "Солярис" состоится в РУСДРАМе 3 апреля.