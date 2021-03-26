Фантастическая реальность: РУСДРАМ готовится к премьере "Соляриса"

В РУСДРАМе готовятся и готовят зрителя к очередной премьере. В этот раз постановка обещает быть фантастической во всех смыслах. На сцене покажут фантастический роман Станислава Лема "Солярис".
Планета-макет
Действия происходят в научной "лаборатории", в спектакле будут использованы несколько камер с проекцией на большой экран на сцене. На репетициях атмосфера загадочная, в репликах актеров-ученых через каждое слово труднопроизносимые термины, свет то озаряет лишь лицо актеров, то освещает все сразу.
Режиссер спектакля Артем Устинов. Он уже известен абхазскому зрителю по не менее эпатажной постановке "Электра". По его словам, проект, предложенный РУСДРАМом, сразу вызвал у него интерес, но есть и опасение, что зритель может не понять фантастического романа.
"Это произведение можно не воспринять и, прочитав, с первого раза. Я понимаю, какой репертуар у театра, а тут мы рассуждаем о всяких аннигиляторах. Интересно, как это воспримут. Спектакль долгий, есть время "въехать", – считает режиссер.
Устинов отметил, что особенность спектакля заключается в том, что актеры пытаются создать космос не через сам космос.
"Это какая-то театральная игра. Это планета-макет, и этот макет мы изучаем. Мы одновременно персонажи и фигурки в этом макете. Какие-то ученые изучают нашу собственную жизнь, кто-то всегда смотрит на нас сверху", – объяснил он.
Первым делом – внутренний мир
Главную роль психолога Криса Кельвина в постановке играют сразу два актера Саид Лазба и Эмиль Петров. Как объясняет Устинов, по задумке один из персонажей уже прожил историю и заново возвращается в нее, чтобы что-то изменить или смириться с тем, что изменить ничего не удастся.
Для Петрова персонаж Криса Кельвина – первая серьезная актерская работа в РУСДРАМе. Репетиции идут уже больше месяца, начинается работа с утра и заканчивается глубоко ночью. В небольших перерывах нужно еще успеть на репетиции репертуарных спектаклей.
"Очень серьезная и волнительная роль. Я уже не сплю нормально больше двух недель. Я невероятно волнуюсь, ожидание премьеры всегда волнительно. Но, когда я познакомился впервые с режиссером, то понял, что хочу с ним работать", – рассказал он.
Роль кибернетика Снаута досталась Джамбулу Жордания. По его словам, постановка – эксперимент для всего актерского состава.
"Пока что мы не ставили фантастику на сцене, но это новый подход к нашему творчеству. Спектакль может привлечь новую аудиторию. На мой взгляд, история рассказывает о том, что прежде чем изучать космос, нужно разобраться в себе,в своем внутреннем мире", - рассказал он.
Премьера спектакля "Солярис" состоится в РУСДРАМе 3 апреля.