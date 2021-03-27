Композитор абхазской души: Константину Ченгелия исполнилось бы 90 лет

Асида Квициния, Sputnik

Лауреату Государственной премии имени Дмитрия Гулия и премии "Летопись войны", кавалеру ордена "Ахьдз Апша" III степени, народному композитору Абхазии Константину Ченгелия 27 марта исполнилось бы 90 лет.

Первым музыкальным инструментом композитора была скрипка. На его музыкальные способности, абсолютный слух и любовь к народным песням обратил внимание директор музыкального техникума Иван Кортуа. Директор определил его в детскую музыкальную школу-интернат, и будущий композитор стал посещать уроки скрипки. Первые шаги в творчестве завершились довольно быстро, стать скрипачом композитору было не суждено, началась Великая Отечественная война 1941-45 годов, и Константину Ченгелия пришлось оставить свои занятия музыкой и вернуться домой в родное село.

© Foto Ченгелия К. А.

Это событие сильно повлияло на жизнь композитора, последующие годы Ченгелия не были связаны с творчеством. Он устроился работать на Табачную фабрику, затем поступил в Сухумский государственный институт на физико-математический факультет.

К музыке композитор вернулся, будучи взрослым, двадцатилетним парнем. Студент второго курса Сухумского института, он поступает на теоретико-композиторский факультет Сухумского музыкального училища. Как отмечают абхазские музыковеды, на становление Константина Ченгелия как музыканта и на его творчество повлияли преподаватель музыкального училища Алексей Позднеев и композитор, народный артист СССР Андрей Баланчавадзе. Алексей Позднеев обучал будущего композитора азам музыки и поощрял его стремление стать композитором. После окончания музыкального училища Ченгелия поступает в Тбилисскую консерваторию.

В годы учебы в консерватории композитор создает одно из своих лучших произведений "Абхазское каприччио". Завершив учебу в консерватории, Ченгелия начинает свою преподавательскую деятельность и становится заместителем директора в Сухумском музыкальном училище.

"Важная область творческой жизни Константина Ченгелия связана с его педагогической работой. Он преподавал в музыкальном училище и был завучем этого учреждения, он воспитал яркую плеяду абхазских музыкантов, среди которых такие композиторы, как Нодар Чанба, Вадим Ашуба, Анатолий Алтейба. Его ученики с большой теплотой вспоминают о нем. Константин Ченгелия обладал очень ценным для педагога даром - он умел разглядеть талант, умел сохранить особенность таланта, который человеку дан природой. Поощрял тех, кто был связан с народной абхазской музыкой. Большая часть его учеников были выходцами из абхазских сел и пропитаны национальной абхазской культурой. Константин Ченгелия воспитывал в своих учениках необходимость сохранения национальных традиций с изучением академических форм и норм. Его ученики признают, что огромную роль в их становлении как музыкантов сыграл преподаватель Константин Ченгелия", - рассказывает музыковед, преподаватель Сухумского музыкального училища Асида Царгуш.

© Foto / Министерство культуры Республики Абхазия Ченгелия К. А.

Живой фольклор

Больше 30 лет Константин Ченгелия был художественным руководителем этнографического хора абхазских долгожителей "Нартаа".

"Неторопливо и величественно звучит в исполнении этого хора "О скале" - монументальное хоровое полотно, с большим искусством и мастерством воссоздающее поэзию гор. Завороженный зал, затаив дыхание, слушает божественно красивую мелодию абхазской народной песни. Это было в 1974 году на международном фольклорном фестивале в Будапеште, где ансамбль "Нартаа" был удостоен главного приза "Золотой павлин". Возглавлять такой коллектив, где каждый участник - творческая личность солидного возраста, учитывать при этом психологию и национальную особенность - весьма ответственная задача", - из статьи музыковеда Марии Хашба.

"За время работы с участниками ансамбля я многое приобрел в познании родного фольклора. Все долгожители и есть сами живой фольклор и поэтому бесценный кладезь для композитора" - писал Константин Ченгелия.

Из воспоминаний

Константин Ченгелия возглавлял Союз композиторов Абхазии, который был создан при нем, и, как утверждают многие абхазские композиторы, благодаря ему. Композитор пригласил музыковеда Асиду Царгуш вступить в Союз.

"Константин Ченгелия предложил мне войти в Союз композиторов Абхазии, хотя я не композитор, но музыковедам также давалось такое право. Он был очень добрым, отзывчивым, энергичным, очень веселого нрава. Я готовила большой проект, уроки музыки для средних школ. Мне поручили разработать программу уроков музыки для средних школ и прикрепить к ним абхазские музыкальные произведения. Я обратилась к нему за советом - как собрать произведения всех абхазских композиторов, выбрать из них произведения для детей и включить в программу, если они не издавались и не исполнялись, а существуют только в рукописях композиторов. Он сказал, что не надо ничего искать, у него все есть", - рассказывает Царгуш.

Как оказалось Константин Ченгелия собирал рукописи всех известных ему абхазских композиторов, чтобы выпустить сборник абхазских песен, чтобы у педагогов была возможность дать в руки ноты, написанные для детей, своим ученикам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Хранители молодости".

Музыкант и композитор Анатолий Алтейба попал в ученики к Константину Ченгелия уже взрослым студентом, ему было 27 лет, он окончил Художественное училище и преподавал в школе черчение и рисунок. Как рассказывает Алтейба, он всегда тянулся душой к искусству, решил поменять профиль и заняться музыкой.

"Он сильно удивился, когда увидел меня впервые, он ожидал увидеть подростка, а к нему пришел взрослый парень. И уже на первом уроке сказал, что мы подружимся, так и произошло. Обучал меня музыке, потом мы стали работать вместе, ездить по концертам из одного города в другой. Во время наших "гастролей" мы говорили о музыке, он и в дороге продолжал делиться своими знаниями и мастерством. Он говорил, давай начнем песню "Узбакь ахаца" я буду петь первым голосом, а ты вторым", - вспоминает музыкант.

Молодые композиторы училища сочиняли музыку, и Константин Ченгелия их песням обучал хор, которым руководил при Сухумском музучилище. Они выступали на разных конкурсах и концертах. На одном из таких концертах, играя соло на ачамгуре, исполняя песню "Аве Мария", выступал Анатолий Алтейба.

"Константин заказал специально для меня ачамгур с длинным грифом, я играл, не отрывая руки его знаменитое "абхазское каприччио" на многих концертах, где мы принимали участие. Он не старел душой, он построил себе музыкальную студию дома, оборудовал ее всем необходимым, поставил синтезатор и продолжал записывать и сочинять песни. Он посвятил всю свою жизнь абхазской музыке", - вспоминает музыкант.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Хранители молодости".

Наследие

"Велика его заслуга на патриотическом поприще в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Организованный Константином Ченгелия ансамбль "Аиааира" дал сто два концерта на линии фронта и в госпиталях. В дни войны им было написано около 60 песен, среди которых "Девчонка в форме бойца", "Гимн Победы" и "Легендарный герой Мушни Хварцкия". Символом Победы стала песня Константина Ченгелия "Аиааира", - пишет газета Республика Абхазия.

© Foto / Министерство культуры Республики Абхазия Ченгелия К. А.

"Константин Ченгелия - это один из ярких представителей абхазской профессиональной композиторской школы. Он сочинял музыку в разных жанрах, но любимой сферой композитора была вокальная музыка. Он создавал крупные вокальные произведения, писал кантаты для хора, солистов и оркестра. Написал более шестидесяти песен. Константин Ченгелия оставил яркое симфоническое наследие, которое несет огромную ценность для музыкальной культуры Абхазии", - рассказывает музыковед Асида Царгуш.

Абхазский композитор Константин Ченгелия ушел из жизни в возрасте 88 лет 22 мая 2019 года.