Министр культуры встретился с абхазской творческой интеллигенцией в Москве

Встреча прошла по инициативе Посольства Абхазии в России с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Игоря Ахба и сотрудников диппредставительства.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба пообщался с абхазской творческой интеллигенцией, проживающей в Москве, и студентами из Абхазии на встрече в Посольстве Республики Абхазия в России в пятницу 26 марта. Об этом сообщается на странице Минкульта Абхазии в Facebook.

Гудиса Агрба рассказал представителям московской абхазской диаспоры о том, какие встречи он провел в Москве по вопросам российско-абхазских культурных связей. Он также обратился к присутствующим с просьбой рассказать о проблемах в современной культурной жизни нашей страны, которые волнуют писателей, музыкантов, художников.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам, связанным с культурологической средой.

Министр выразил надежду на продолжение такого рода встреч, направленных на укрепление двусторонних связей.