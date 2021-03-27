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Министр культуры встретился с абхазской творческой интеллигенцией в Москве

© Foto / facebook / Министерство культуры Абхазии
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210327/1032098047/Ministr-kultury-vstretilsya-s-abkhazskoy-tvorcheskoy-intelligentsiey-v-Moskve.html

Встреча прошла по инициативе Посольства Абхазии в России с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Игоря Ахба и сотрудников диппредставительства.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба пообщался с абхазской творческой интеллигенцией, проживающей в Москве, и студентами из Абхазии на встрече в Посольстве Республики Абхазия в России в пятницу 26 марта. Об этом сообщается на странице Минкульта Абхазии в Facebook.

© Foto / Министерство Культуры РА
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Гудиса Агрба рассказал представителям московской абхазской диаспоры о том, какие встречи он провел в Москве по вопросам российско-абхазских культурных связей. Он также обратился к присутствующим с просьбой рассказать о проблемах в современной культурной жизни нашей страны, которые волнуют писателей, музыкантов, художников.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам, связанным с культурологической средой.

Министр выразил надежду на продолжение такого рода встреч, направленных на укрепление двусторонних связей.

© Foto / facebook / Министерство культуры Абхазии
встреча Министра культуры Абхазии Гудисы Агрба с абхазской творческой интеллигенцией

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