Международный день театра отмечают в субботу 27 марта

В Абхазии сегодня работает четыре театра: Абхазский драматический имени Самсона Чанба, Русский театр драмы имени Фазиля Искандера, Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалия и Государственный молодежный театр.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. 27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства. Он был учрежден в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО.

С 1962 года этот день вошел в календари знаменательных дат как ежегодный праздник всех театральных работников, его также отмечают любители театра, театральные университеты, академии и школы.

Международный институт театра (МИТ) был создан в 1948 году по инициативе первого генерального директора ЮНЕСКО Джулиана Хаксли и романиста и драматурга Джона Пристли. Целью создателей МИТ было построение организации, которая вместе с ЮНЕСКО будет решать задачи в области культуры, образования и искусства, стремясь повысить статус представителей исполнительских искусств. В настоящее время МИТ является самой крупной всемирной организацией исполнительских искусств, имеет более 90 центров на разных континентах.

В СССР национальный центр МИТ был создан в 1959 году. Его президентами в разное время были народные артисты СССР Михаил Царев и Михаил Ульянов. С 2007 года президентом МИТ в России является народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

Российский центр МИТ – некоммерческое партнерство, включающее в себя ряд известных театров, театральных организаций, компаний и физических лиц.

Среди участников российского центра МИТ – Большой театр России, Малый театр России, Высшее театральное училище (институт) имени Щепкина, Большой драматический театр имени Товстоногова, театр "Сатирикон", театр "У Никитских ворот", Санкт-Петербургский театр комедии имени Акимова, Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури.

Ежегодно, по решению исполнительного совета МИТ, по случаю Международного дня театра к мировому театральному сообществу обращаются крупнейшие деятели мировой культуры. Первым автором международного послания ко Дню театра был французский писатель, художник и кинорежиссер Жан Кокто (1962).

Среди авторов международного послания были четыре российских деятеля культуры: композитор Дмитрий Шостакович (1970), артисты Михаил Царев (1984) и Кирилл Лавров (1990), режиссер Анатолий Васильев (2016).

В 2018 году с посланием к общественности обращались пять деятелей культуры, деятельность которых связана с одним из пяти континентов. Это британский актер и сценарист Саймон Макберни, ливанский театральный режиссер Майя Збиб, мексиканская писательница и сценарист Сабина Берман, индийский актер и сценарист Рэм Гопал Баджадж, режиссер и актриса из Кот-д'Ивуара Уэр Уэр Ликинг.

В 2019 году в Международный день театра с посланием к мировому сообществу обратился кубинский режиссер Карлос Сельдран.

В 2020 году с посланием к общественности обратился пакистанский драматург Шахид Надим.

В 2021 году в Международный день театра с посланием к мировому сообществу обращается британская актриса Хелен Миррен.

В Абхазии работает четыре театра: Абхазский драматический имени Самсона Чанба, Русский театр драмы имени Фазиля Искандера, Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалия и Государственный молодежный театр.

После четырехмесячного перерыва из-за ограничений по коронавирусу двери театров Абхазии вновь открыты с 15 февраля.