Выставка художника Адгура Ампар "Межвременье" открылась в ЦВЗ Сухума

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка работ художника Адгура Ампар "Межвременье" открылась в Центральном выставочном зале Союза художников в Сухуме во вторник 30 марта.
"Здесь доминирует такое направление, как сюрреализм, в последнее время стал вносить в свои работы символизм, хотя сам по себе символизм всегда присутствует в сюрреализме, но тут он имеет свою самостоятельную область", - сказал Адгур Ампар.
Художник ранее занимался иконописью, это, по его словам, помогает в создании работ в области сюрреализма.
"Иконопись подразумевает дотошность в прописании каких-то вещей, лиц, рук, того образа, над которым ты работаешь, и тут это помогает. Я пишу акриловыми красками, они близки к тем краскам, которые используются в иконописи", - заметил он.
Название выставки "Межвременье" – это некий промежуток времени, конец одного и начало чего-то другого. Картины, представленные на выставке, подпадают под эту общность, сказал Ампар.
"На выставке картины, написанные в течение последнего года с небольшим. Из человека верующего и религиозного я стал эволюционистом, и процесс эволюции меня сегодня вдохновляет", – подчеркнул художник.
На выставке Адгура Ампар "Межвременье" представлено 25 работ.
Директор Центрального выставочного зала Союза художников Эльвира Арсалия сказала, что Адгур Ампар предлагает образы, которые его по-настоящему волнуют.
"Он сам признается, что художник должен оставлять на холсте все то, что его беспокоит, и только так он может достучаться до сердца зрителя. Сама выставка для него этап, это прощание с одним творческим этапом и началом нового этапа, это сакральное межвременье он разделяет со зрителем", - подчеркнула она.
Предельная честность, открытость художника к своему зрителю не может не подкупать, у Адгура Ампар впереди новые этапы в творчестве, которые будут радовать поклонников его творчества, подытожила Арсалия.