Выставка художника Адгура Ампар "Межвременье" открылась в ЦВЗ Сухума

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка работ художника Адгура Ампар "Межвременье" открылась в Центральном выставочном зале Союза художников в Сухуме во вторник 30 марта.

"Здесь доминирует такое направление, как сюрреализм, в последнее время стал вносить в свои работы символизм, хотя сам по себе символизм всегда присутствует в сюрреализме, но тут он имеет свою самостоятельную область", - сказал Адгур Ампар.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Адгура Ампар "Межвременье"

Художник ранее занимался иконописью, это, по его словам, помогает в создании работ в области сюрреализма.

"Иконопись подразумевает дотошность в прописании каких-то вещей, лиц, рук, того образа, над которым ты работаешь, и тут это помогает. Я пишу акриловыми красками, они близки к тем краскам, которые используются в иконописи", - заметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Адгура Ампар "Межвременье"

Название выставки "Межвременье" – это некий промежуток времени, конец одного и начало чего-то другого. Картины, представленные на выставке, подпадают под эту общность, сказал Ампар.

"На выставке картины, написанные в течение последнего года с небольшим. Из человека верующего и религиозного я стал эволюционистом, и процесс эволюции меня сегодня вдохновляет", – подчеркнул художник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Адгура Ампар "Межвременье"

На выставке Адгура Ампар "Межвременье" представлено 25 работ.

Директор Центрального выставочного зала Союза художников Эльвира Арсалия сказала, что Адгур Ампар предлагает образы, которые его по-настоящему волнуют.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Адгура Ампар "Межвременье"

"Он сам признается, что художник должен оставлять на холсте все то, что его беспокоит, и только так он может достучаться до сердца зрителя. Сама выставка для него этап, это прощание с одним творческим этапом и началом нового этапа, это сакральное межвременье он разделяет со зрителем", - подчеркнула она.

Предельная честность, открытость художника к своему зрителю не может не подкупать, у Адгура Ампар впереди новые этапы в творчестве, которые будут радовать поклонников его творчества, подытожила Арсалия.