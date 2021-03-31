Сказания древних абхазов: в Гудауте презентовали книгу историка Руслана Гожба

СУХУМ, 31 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Книгу историка Руслана Гожба "Аԥсны - ҳаб игәара, ҳара ҳзааӡаз - ҳан лгара…" (Апсны - отечество наше, колыбель взрастившей нас матери - прим. ред.) презентовали в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте.

В книге собраны материалы по этнологии, фольклору и мифам абхазов, которые сохранили потомки махаджиров (термин "махаджирство", закрепившийся в исторической литературе, означает процесс выселения горских народов Кавказа в Османскую империю в XIX веке - прим. ред.).

Историк Руслан Гожба собирал материалы для книги более 50 лет. Еще в советское время он установил связь с представителями абхазской диаспоры в Турции и вел тайную переписку с ними.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Презентация сборника историка Руслана Гожба

"Здесь в Абхазии нас, абхазов, проживает всего 10-15 процентов. Целые области опустели после Кавказской войны из-за махаджирства. Их культура, их язык, их история далеко еще не изучены. Идея изучить все это родилась еще в детстве, этому меня никто не учил. Будучи студентом, нашел наших соотечественников и вступил с ними в переписку. Переписывался очень много. Постепенно-постепенно начал получать информацию, задавал вопросы по сюжетам Нартского эпоса, героическому эпосу, преданиям, сказаниям, пословицам, притчам. Все эти жанры отражены в этой большой книге", - рассказал автор издания.

Замдиректора музея Отечественной войны народа Абхазии Гугуца Джикирба отметила, что презентация книги Руслана Гожба - значимое событие в истории Абхазии.

"Сегодня впервые презентуется книга, над которой автор работал более полувека. Книга о наших соотечественниках, которые проживают по ту сторону моря. В ней собраны фольклор и устная история, которую сохранили наши соотечественники. Эта книга заставляет нас глубоко заглянуть в собственную историю", - отметила Джикирба.

Историк Гурам Гумба считает, что книга Руслана Гожба должна стать настольной для каждого абхаза.

"Мы пока мало что сделали для изучения истории, культуры, этнологии абхазов, проживающих в Турции. Все фундаментальное, что мы имеем сегодня, благодаря Руслану Гожба. В каждой абхазской семье должна лежать эта книга. История играет ключевую роль в развитии национального самосознания, в познании самого себя. Руслан этой книгой, несомненно, укрепил национальное самосознание абхазов", - сказал Гурам Гумба.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Презентация сборника историка Руслана Гожба

Этнолог Марина Барцыц отметила, что в книге собраны уникальные материалы. В пример она привела фрагмент из Нартского эпоса, в котором Нарт Сасрыкуа сражается с драконами.

"Этот фрагмент был переведен на русский язык и зачитан по радио. Материал, приведенный в книге, настолько древний, что даже зарубежные геологи, палеонтологи, палеоботаники стали звонить и говорить о том, что ранее никогда не встречали такого древнего и такого точного описания динозавров. Руслан собрал и сохранил эти сведения еще во времена, когда люди боялись вести переписки. Если бы тогда он это все не собрал, то сегодня мы не имели бы такого богатого материала", - подчеркнула Барцыц.

Книга Руслана Гожба была издана в 2020 году при поддержке Министерства по репатриации тиражом 500 экземпляров.