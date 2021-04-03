Внутренний космос: предпремьерный показ спектакля "Солярис" в РУСДРАМе

В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 2 апреля состоялся пресс-показ спектакля "Солярис" по роману Станислава Лема. О том, как прошла постановка и какие впечатления она оставила зрителям, читайте в материале Sputnik.

Премьерные показы спектакля "Солярис" состоятся в Государственном Русском театре драмы третьего и четвертого апреля.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Постичь внутреннюю вселенную

РУСДРАМ продолжает радовать любителей театрального искусства, уже в субботу третьего апреля там состоится премьера спектакля "Солярис". Но некоторым повезло увидеть постановку еще накануне, на пресс-показ собралось несколько десятков человек. С момента отмены некоторых ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий в середине февраля, на сцене театра состоялось уже две премьеры – "Последний из ушедших" и "Бродский".

По задумке авторов постановки, в спектакле два исполнителя главной роли – действующий Крис Кельвин, в исполнении Эмиля Петрова и рефлексирующий Другой Крис, которого играет Саид Лазба.

Один из персонажей уже прожил историю и заново возвращается в нее, чтобы что-то изменить или смириться с тем, что изменить ничего не удастся. Также в спектакле два состава исполнительниц роли Хари – актрисы Мадлена Барциц и Ирина Делба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мадлена Барциц в роли Хари на предпремьерном показе спектакля "Солярис"

Режиссером-постановщиком спектакля стал Артем Устинов - один из самых востребованных молодых режиссеров России, выпускник ГИТИСа, в 2020 году он удостоился сразу нескольких номинаций престижной театральной премии "Золотая маска". Репетиции спектакля продолжались больше месяца, начинались с утра и заканчивались глубоко ночью.

"Кто-то для себя обратит внимание на отношения "он и она", кто-то увидит историю самопознания и познания чего-то вне себя, или про отношения человека и Бога, или про то, в чем вообще предел человеческих возможностей. Моя задача - сделать абстрактные вещи более конкретными, болевыми, чтобы зрители сочувствовали людям на сцене, как родным, а за Солярис переживали, как за свою собственную жизнь", - отмечает Устинов.

По мнению генерального директора РУСДРАМа Ираклия Хинтба "Солярис" – это не столько научная фантастика, сколько глубочайшее философское произведение, роман о человеке и Боге, о границах познания и последствиях человеческих поступков и мыслей, о внутреннем космосе человека – непостижимом, как физический космос.

Отзывы зрителей

По окончании спектакля, зрители поделились своими впечатлениями от постановки. Актер Абхазского драматического театра Сырбей Сангулия сказал, что спектакль живописный, эффектный и впечатляющий, и что он получили колоссальное удовольствие.

Актер Гудиса Тодуа говорит, что ему пока сложно переварить все увиденное, и тем, кто не читал роман Лема, будет сложно понять постановку.

"Мне кажется, зрителю, который не читал роман Лема, будет сложно понять. Все очень слаженно работали на сцене. Ребята еще наиграются. История очень красивая получается. Удачи всем", - сказал он.

Зрительница Изабелла Бигуаа сравнила глубину спектакля с Марианской впадиной.

"У меня было ощущение, что я прыгнула в колодец, и спускаюсь по камням с его внутренней стороны. Вспоминаю что-то давно забытое. Для меня все очень ретроспективно. Ощущения дедукции и индукции в одном. Когда возвращаешься от общего к частному и в обратную сторону, ощущая сопричастность со всем, нашу похожесть, что-то, что связывает всех нас, и в то же время набор качеств, которые делают тебя уникальным. О том, что такое вечность, что такое подлинность. Вот о чем меня заставил задуматься спектакль", - заметила она.

Премьерные показы спектакля "Солярис" состоятся в Государственном Русском театре драмы третьего и четвертого апреля.

"Слезы текли. Так печально. Крис так любил Хари, и у них все опять не сложилось. Как и на Земле копия Хари на Солярисе написала письмо Крису перед смертью. И думаешь, опять все повторяется, и ничего изменить невозможно! Все сводится у них к одному", - сказала поклонница театрального искусства Астанда Чкадуа.

В спектакле звучит авторская музыка, написанная специально для "Соляриса" композитором Анастасией Дружининой. Режиссер ставил задачу написать музыку трех категорий: звуки земли, звуки неба и любовная история.

В 2021 году исполняется 60 лет со дня первой публикации романа "Солярис".