Дорога на Ялту: артисты из 50 стран мира выступят на фестивале военной песни

В этом году количество заявок выросло вдвое - в конкурсе захотели участвовать 300 музыкантов из 51 государства. Они исполнили известные произведения о Великой Отечественной войне на родных языках.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Третий сезон ежегодного международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" пройдет в Крыму с 29 апреля по 1 мая, сообщил художественный руководитель фестиваля, журналист Эрнест Мацкявичюс.

По его словам, у мероприятия две цели: привлечь внимание к Крыму как к неотъемлемой части России, а также популяризировать советское и российское песенное искусство. Для этого оргкомитет от лица президента фестиваля, журналиста Андрея Кондрашова предложил зарубежным артистам исполнить лучшие песни о Великой Отечественной войне.

"Количество заявок по сравнению с первым сезоном выросло вдвое, на отборочный этап, который из-за пандемии прошел онлайн, поступило более 300 заявок из 51 страны мира, - заявил Эрнест Мацкявичюс в комментарии Sputnik. - В полуфинал прошли исполнители из 15 стран. Среди новых участников - Индия и Канада. Важно через музыку рассказывать, какова цена этой войны и кто её выиграл, чтобы подобное не повторилось вновь".

Хотя в конкурсе участвуют артисты из стран дальнего зарубежья, фестиваль помогает и постсоветским государствам быть ещё ближе друг к другу, считает председатель жюри фестиваля, народный артист РСФСР Лев Лещенко.

"Военные песни - это уже наш культурный код, их знают все в постсоветском пространстве, потому что нет семьи, которая не потеряла бы в войне близкого человека", - сказал он в комментарии Sputnik.

По правилам конкурса, помимо жюри, на результаты конкурса может повлиять любой желающий. Приз зрительских симпатий будет присужден по итогам онлайн-голосования, которое стартовало 2 апреля и завершится 1 мая. Выступления конкурсантов уже доступны на сайте фестиваля.

"Каждый видеоролик заслуживает внимания, конкурсанты переводили советские песни о войне на свои национальные языки, - рассказал член жюри Кай Метов. - То есть они пропустили эти произведения через себя, и за границей душевность наших военных песен смогут ощутить не только посредством музыки, но и понимая текст, смысл".

Фестиваль "Дорога на Ялту" является победителем конкурса российского Фонда президентских грантов. Конкурс проходит при поддержке федерального агентства "Россотрудничество", правительства Республики Крым, ВГТРК, МИА "Россия сегодня" и международного информационного агентства и радио "Sputnik".