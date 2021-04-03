Театральный "сериал": о премьерном спектакле "Солярис" рассказали в РУСДРАМе

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля "Солярис", прошла в РУСДРАМе в субботу 3 апреля.

Как рассказал журналистам гендиректор Государственного Русского театра драмы Ираклий Хинтба, еще несколько лет назад невозможно было представить, что в Абхазии мог появиться спектакль такого уровня, типа и специфики. Как показывает практика, не каждый режиссер и не каждый театр отважатся взяться за такую работу.

"На постсоветском пространстве есть только хореографический, невербальный спектакль по знаменитому роману Станислава Лема в Санкт-Петербурге. Так получается, что никто не отважился взяться за этот материал, осмыслить его и превратить в спектакль, который был бы интересен зрителю, который затрагивал бы не только что-то рациональное в человеке, но и чувства, эмоции. Мне кажется, что наш спектакль, в отличие от его экранизации, в первую очередь режиссера Андрея Тарковского, в большей степени приближен к тексту романа", - отметил он.

По мнению Хинтба, "Солярис" призван привлечь зрителя высоким качеством, глубоким смыслом, и нацелен на привлечение интереса публики к произведению Лема, который может помочь человеку разобраться в самом себе.

Номинант на российскую Национальную премию "Золотая маска" режиссер-постановщик "Соляриса" Артем Устинов признался, что ему было довольно сложно отказаться от предложения поработать на этой постановкой.

"Сложные, неоднозначные темы, требующие вдумчивого и пристального чтения – это вещи, которые не часто появляются в театре. Поэтому мне изначально это было интересно в качестве исследовательской работы. Фантастика – также редкий жанр в репертуаре театров и это почему-то осталось как детское, в подростковом чтении, либо совсем уж для фанатов этого жанра. Как оказалось, "Солярис" очень интересная вещь, охватывающая в себе так много тем, что поначалу даже было сложно понять, о чем именно делать спектакль", - сказал Устинов.

Несмотря на неоднозначность и сложность жанра, выход был найден. Режиссер решил отойти от фантастики и применить другие приемы, которые предстоит оценить зрителям. Продолжительность спектакля – три часа и состоит он из трех актов и двух антрактов. "Солярис" в РУСДРАМе покажут в двух сюжетных линиях. Главную роль Криса Кельвина играют два актера – Эмиль Петров и Саид Лазба.

В Абхазии продолжается энергокризис и в любой момент подача электроэнергии может прекратиться, но Ираклий Хинтба пообещал, что такая нестабильность не помешает спектаклю и дизельный генератор не позволит застать актеров, зрителей врасплох.

За огни на сцене отвечает лауреат "Золотой маски", художник по свету Денис Солнцев, который подчеркнул, что показать "Солярис" на сцене намного сложнее, чем в кино.

"Сделать это очень сложно и это немногим удавалось. Я участвую в нескольких таких проектах – у себя в "Балтийском доме", где мы переделывали подобные сценарии, но эти спектакли не пользовались успехом, как фильмы", - сказал Солнцев и добавил, что "Солярис", поставленный Устиновым, сильно отличается от одноименного кино.

Солнцев также высоко оценил качество и подборку музыкального ряда в постановке. В спектакле звучит оригинальная музыка композитора Анастасии Дружининой, которая, считает он, оказывает психологическое воздействие, что в сочетании со светом помогает артистам в работе.

"Музыка в "Солярисе" – это действующее лицо спектакля", - констатировал Солнцев и выразил уверенность в том, что этот спектакль будет успешен не только в Абхазии, но и за границей.

По словам Ираклия Хинтба, идея поставить "Солярис" в РУСДРАМе возникла неслучайно. Отчасти она связана с непростой ситуацией в мире, связанной с пандемией коронавируса, что на сегодняшний день одна из наиболее актуальных тем.

"Дело в том, что мы уже больше года живем в таком странном времени – в период пандемии. Название "Солярис" тоже неслучайное – это некое неуютное пространство, токсичное, пространство отчуждения. Оказавшись в таких условиях, получается, мы можем, наконец, заняться поисками самих себя, углубиться в себя, начать размышлять о вопросах смысла жизни, о том, кто мы, что мы сделали в жизни, ради чего живем и какие ошибки допустили, что терзает нашу советь. Многие в условиях самоизоляции оказались в такой ситуации, и многие стали сходить с ума от невозможности отвлечься от этих вопросов", - поделился Хинтба.

Гендиректор "РУСДРАМа" также рассказал прессе о предстоящих гастрольных планах театра. 13 мая в театре "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге абхазские артисты сыграют "Кровавую свадьбу", позже представят "Электру" тоже в северной столице России. Хинтба уточнил, что все эти проекты финансируются Министерством культуры России и нагрузки на абхазский бюджет в связи с гастролями не будет.