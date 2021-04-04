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Ушел из жизни народный артист Абхазии Николай Чиковани

© Foto / facebook / Министерство культуры Абхазии
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210404/1032149933/Ushel-iz-zhizni-narodnyy-artist-Abkhazii-Nikolay-Chikovani.html

Николай Чиковани - известный театральный деятель Абхазии, был режиссером Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба и конферансье Государственного ансамбля танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. На 91-м году скончался народный артист Республики Абхазия Николай Чиковани, сообщает Министерство культуры.

Почетное звание "Народный артист Республики Абхазия" было присвоено Николаю Чиковани в декабре 2020 года за большой вклад в развитие культуры и искусства.

Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба выразил соболезнования в связи со смертью Чиковани.

"Вклад Николая Константиновича в отечественную культуру невозможно переоценить. Одаренный и обаятельный человек, он навсегда останется для нас примером трудолюбия, преданности профессии и зрителю. Выражаю родным и близким искренние соболезнования", – говорится в телеграмме соболезнования.

Николай Чиковани - известный театральный деятель Абхазии, был режиссером Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба и конферансье Государственного ансамбля танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия.

Среди постановок Чиковани в Абхазском драмтеатре такие спектакли, как "Чудак", Хикмета, "Тень" Шварца. Сам он сыграл немало ролей на сцене: Юсуфа в спектакле "Черные гости" по Георгию Гулиа, Хабжкута в спектакле "Победа" Владимира Агрба, Бессонова в спектакле "Данакай" по Михе Лакрба, Часовщика в "Кремлевских курантах" Погодина, Леуа в спектакле "Кто из нас глухой" Шоты Чкадуа и другие.

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