"Мое откровение": выставка художницы Людмилы Будяк открылась в Сухуме

СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка работ художницы Людмилы Будяк "Мое откровение" открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии во вторник 20 апреля.

"Мое откровение" - это ретроспективная выставка, здесь представлены совершенно новые работы Людмилы, те, которые она делала в последние годы, но есть работы 70-80-х годов. Они сохранились и в Государственной картинной галерее, одна работа есть в музее Дмитрия Гулиа – "Махаджиры". Людмила – глубоко сухумский художник, она здесь выросла и формировалась, вы видите много работ, в которых отражен местный сюжет", - сказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

На выставке "Мое откровение" представлены как картины написанные акварелью, так и авторские керамические работы из фаянса.

Персональная выставка Людмилы Будяк в ЦВЗ © Sputnik / Томас Тхайцук

Персональная выставка Людмилы Будяк в ЦВЗ © Sputnik / Томас Тхайцук

Персональная выставка Людмилы Будяк в ЦВЗ © Sputnik / Томас Тхайцук

Персональная выставка Людмилы Будяк в ЦВЗ © Sputnik / Томас Тхайцук

Персональная выставка Людмилы Будяк в ЦВЗ © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Персональная выставка Людмилы Будяк в ЦВЗ

Людмилы Будяк поблагодарила посетителей выставки за то, что они проявили интерес и пришли.

"Выставка – это результат долгих трудов, работы выполнены в советское и в наше время. Везде присутствует моя Абхазия, потому что этот колорит, яркий цвет всегда присутствуют в моем сердце, соответственно это отражается в моих работах", - заметила Людмила Будяк.

Выставка "Мое откровение", на которой представлено более 40 работ, будет открыта в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии до 30 апреля.