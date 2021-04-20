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"Мое откровение": выставка художницы Людмилы Будяк открылась в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Экспозиция будет доступна посетителям Центрального выставочного зала в Сухуме до 30 апреля.

СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка работ художницы Людмилы Будяк "Мое откровение" открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии во вторник 20 апреля.

"Мое откровение" - это ретроспективная выставка, здесь представлены совершенно новые работы Людмилы, те, которые она делала в последние годы, но есть работы 70-80-х годов. Они сохранились и в Государственной картинной галерее, одна работа есть в музее Дмитрия Гулиа – "Махаджиры". Людмила – глубоко сухумский художник, она здесь выросла и формировалась, вы видите много работ, в которых отражен местный сюжет", - сказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

На выставке "Мое откровение" представлены как картины написанные акварелью, так и авторские керамические работы из фаянса.

  • Персональная выставка Людмилы Будяк в ЦВЗ
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Персональная выставка Людмилы Будяк в ЦВЗ
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Персональная выставка Людмилы Будяк в ЦВЗ
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Персональная выставка Людмилы Будяк в ЦВЗ
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Персональная выставка Людмилы Будяк в ЦВЗ
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Персональная выставка Людмилы Будяк в ЦВЗ

Людмилы Будяк поблагодарила посетителей выставки за то, что они проявили интерес и пришли.

"Выставка – это результат долгих трудов, работы выполнены в советское и в наше время. Везде присутствует моя Абхазия, потому что этот колорит, яркий цвет всегда присутствуют в моем сердце, соответственно это отражается в моих работах", - заметила Людмила Будяк.

Выставка "Мое откровение", на которой представлено более 40 работ, будет открыта в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии до 30 апреля.

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