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Оскар

Объявлены лауреаты премии "Оскар"

© AFP 2019 / ROBYN BECK
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210426/1032296771/Obyavleny-laureaty-premii-Oskar.html

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения награды киноакадемии США. Трансляцию "Оскара" вел телеканал ABC.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Лучшим фильмом года киноакадемики признали фильм Хлои Чжао "Земля кочевников".

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Картина рассказывает о женщине, которая, оставшись без работы и дома, стала путешествовать по США в автофургоне.

Актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню, удостоилась "Оскара" в номинации "лучшая женская роль". Сама Хлоя Чжао признана лучшим режиссером года.

"Оскар" за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме "Отец". Он стал самым пожилым обладателем статуэтки, актеру 83 года.

Лучшим оригинальным сценарием стала работа британской актрисы и режиссера Эмиральды Феннел, которая написала сценарий к фильму "Девушка, подающая надежды".

Лучшим иностранным художественным фильмом признана картина датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной". Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм "Душа", а лучшим документальным — "Мой учитель — осьминог".

Статуэтку в номинации "лучшая актриса второго плана" взяла южнокорейская актриса Юн Ё-джон за роль в фильме "Минари".

Награды за лучшую операторскую работу и декорации удостоилась черно-белая лента "Манк".

Лучшей оригинальной композицией признана песня Fight for You из кинокартины "Иуда и черный мессия".

Награда киноакадемии США "Оскар" вручается ежегодно в 24 категориях за достижения в кинематографе и анимации. 

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