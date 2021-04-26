В Крыму пройдет фестиваль военных песен "Дорога на Ялту"

Фестиваль представит лучшие песни о Великой Отечественной войне. Композиции прозвучат на языках разных народов мира.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. В преддверии дня Победы, с 29 апреля по 1 мая, в Крыму пройдет ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", на котором будут звучать песни военных лет на языках тех стран, откуда приехали участники. Об этом рассказал художественный руководитель фестиваля, журналист Эрнест Мацкявичюс в интервью радио "Sputnik".

По его словам, у мероприятия две цели: привлечь внимание к Крыму как к неотъемлемой части России, а также популяризировать советское и российское песенное искусство. Для этого оргкомитет от лица президента фестиваля, журналиста Андрея Кондрашова предложил зарубежным артистам исполнить лучшие песни о Великой Отечественной войне.

В этом году фестиваль состоится в третий раз. Для участия в нем количество заявок выросло вдвое - в конкурсе захотели участвовать 300 музыкантов из 51 государства.

29 апреля в Ялте состоится полуфинал конкурса. В него прошли представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции.

"Среди новых участников - Индия и Канада. Важно через музыку рассказывать, какова цена этой войны и кто ее выиграл, чтобы подобное не повторилось вновь", - рассказал руководитель.

Хотя в конкурсе участвуют артисты из стран дальнего зарубежья, фестиваль помогает и постсоветским государствам быть еще ближе друг к другу, считает председатель жюри фестиваля, народный артист РСФСР Лев Лещенко.

"Военные песни - это уже наш культурный код, их знают все в постсоветском пространстве, потому что нет семьи, которая не потеряла бы в войне близкого человека", - сказал он в комментарии Sputnik.

Победителей определит жюри, в которое входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.

Музыканты также будут бороться за приз зрительских симпатий, который будет присужден по результатам онлайн-голосования на сайте фестиваля. Выступления конкурсантов уже доступны на сайте. Голосование уже началось и будет продолжаться вплоть до финала. Его итоги организаторы объявят со сцены во время гала-концерта.

1 мая в финале фестиваля конкурсанты выступят уже в дуэтах с российскими исполнителями. Общий призовой фонд конкурса в этом году составил 60 тысяч евро.

Фестиваль "Дорога на Ялту" является победителем конкурса российского Фонда президентских грантов. Конкурс проходит при поддержке федерального агентства "Россотрудничество", правительства Республики Крым, ВГТРК, МИА "Россия сегодня" и международного информационного агентства и радио "Sputnik".

В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие было переведено в онлайн-формат.