Клип Линдеманна "Любимый город" посмотрели почти два миллиона человек

СУХУМ, 27 апр – Sputnik. Клип немецкого музыканта и фронтмена рок-руппы Rammstein Тилля Линдеманна на песню "Любимый город", исполненную на русском языке, за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров на YouTube.

По состоянию на утро 27 апреля число просмотров клипа превысило 1,9 миллиона.

Стихи для песни написал Евгений Долматовский, а музыку сочинил Никита Богословский. Впервые она прозвучала в фильме "Истребитель" в исполнении Марка Бернеса. "Любимый город" стал гимном сопротивления немецко-фашистским захватчикам.

Предложение исполнить советских хит поступило Бекмамбетову от самого Линдеманна. Свое желание лидер Rammstein объяснил ностальгией по ГДР и тем, что его отец много времени проводил в Советском Союзе.

В видеоролике вокалист Rammstein становится летчиком, выполняет мертвые петли на истребителе, делает опасные виражи и поет на русском языке.

Ранее немецкий рокер не раз обращался к своим русскоговорящим поклонникам на русском языке на концертах, а также использовал этот язык в треке 2019 года "Ausländer" (в припеве он произносит фразу "Я люблю тебя". — Прим. ред.).