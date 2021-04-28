РУСДРАМ будет принимать заявки на поступление в Щепкинский театральный институт

Для обучения в Высшем театральном институте имени Щепкина в Москве будет отобрано 15 человек из Абхазии.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера будет принимать заявки на поступление в Высший театральный институт имени Щепкина в Москве, сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на пресс-конференции в среду 28 апреля.

"Для тех задач, которые мы ставим, численность нашей труппы недостаточная, потому что задачи серьезные. Дело даже не в том, что у нас нет штатных единиц, а в том, что недостаточно профессиональных актерских кадров, наших местных, которых можно было бы задействовать в театре", - подчеркнул он.

За всю историю РУСДРАМа таких специальных курсов по обучению в Москве для пополнения труппы театра не было.

"Будучи в Москве на фестивале русских театров, я встретился с ректором старейшей российской театральной школы имени Щепкина Борисом Николаевичем Любимовым. Это одна из лучших российских актерских школ, мы с ним договорились о том, что будем обсуждать возможность набора в 2022 году курса для нашего театра. И буквально в последний месяц вместе с Россотрудничеством, Минкультом России, театральным институтом имени Щепкина пришли к тому, что такой курс будет набран", - рассказал Хинтба.

Для обучения в Высшем театральном институте имени Щепкина будет отобрано 15 человек из Абхазии, сообщил он.

"Неизвестно, сколько из них останется к концу обучения, потому что там достаточно жесткая система, многих отчисляют, но это совершенно бесплатно для тех, кто поступит. Отбор мы будем производить здесь, в декабре нынешнего года, приедет комиссия из театрального института имени Щепкина", - рассказал гендиректор РУСДРАМа.

Это событие Ираклий Хинтба назвал историческим и величайшим, так как до сих пор в Абхазии не работали выпускники Щепкинского театрального института. Он призвал всех желающих поступить в вуз, обращаться в РУСДРАМ для получения справочной информации. В недалеком будущем театр опубликует информацию относительно приема заявлений, заключил он.