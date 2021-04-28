Премьеры и выезды: РУСДРАМ рассказал о планах на 2021 год

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба рассказал о планах работы театра в текущем году на пресс-конференции в среду 28 апреля.

"С 15 февраля, когда нам разрешили работать с соблюдением всех санитарных норм, мы сыграли 48 спектаклей, это рекорд в истории Абхазии. Даже в период расцвета абхазского театра в 60-70 годы такого количества спектаклей не игралось. Мы выпустили три премьерных спектакля, в текущем репертуаре у нас 22 спектакля, которые мы играем регулярно", - отметил он.

Всего за четыре театральных сезона РУСДРАМ выпустил 30 новых спектаклей и сыграл 475 репертуарных спектаклей, а вместе со специальными проектами, которые реализует театр – 555 мероприятий, рассказал Хинтба.

"Мы решили сделать эксперимент - играть наши спектакли десять дней подряд в мае, в какие-то дни будут даже два показа. Такого никогда не было, чтобы десять дней подряд играть спектакли в каком-либо театре в Абхазии, надеюсь, это у нас получится", - отметил гендиректор РУСДРАМа.

Первого мая в театре состоится показ спектакля "Радость вопреки всему", а 10 мая - "Клинический случай".

"Завтра мы играем недавнюю премьеру "Солярис", спектакль, который стал новым этапом для нас. На лето и осень у нас очень насыщенная программа. В середине июня в нашем театре пройдет режиссерская лаборатория (междисциплинарный проект, объединяющий в себе театральное и перформатичное искусство, музыку, современный танец, современную драматургию и медиа арт - ред.) по произведениям Фазиля Искандера. Несколько лет назад мы провели режиссерскую лабораторию, из нее родился спектакль "Электра", который и по сегодняшний день с успехом идет в нашем театре", - подчеркнул он.

Режиссерскую лабораторию планируется провести в рамках традиционного Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", сообщил гендиректор РУСДРАМа.

"Я надеюсь, что государство поддержит этот проект, потому что он должен реализовываться в рамках фестиваля "Стоянка человека". Если не поддержит, то мы сами реализуем этот проект", - отметил Хинтба.

В мае РУСДРАМ будет играть спектакль "Кровавая свадьба" в Санкт-Петербурге в театре "Балтийский дом" в рамках фестиваля "Встречи в России", там же состоится конференция руководителей русских театров.

"Также мы получили приглашение выступить на столетии Республики Коми в Сыктывкаре, это государственное мероприятие, есть указ президента Путина на этот счет. 30 мая мы сыграем в Санкт-Петербурге спектакль "Электра" на престижном театральном фестивале "Радуга", это один из самых сложных фестивалей в России. 11 июля в "Зимнем театре" мы выступим в Сочи со спектаклем "Кьоджинские перепалки", - сказал Ираклий Хинтба.

Осенью у РУСДРАМа будет большой гастрольный тур, куда именно поедет коллектив и с какими спектаклями, будет объявлено позже, заметил гендиректор театра. Кроме того, Ираклий Хинтба получил приглашение на мероприятие, которое будет проводить Министерство культуры России, посвященное подготовке празднования юбилея Александра Островского, мероприятие состоится в июне.

В этом году театр выпустит две большие премьеры – спектакль "Иисус Христос - суперзвезда" в двух версиях – абхазской и русской. Режиссер – Мария Тихонова. Дату премьеры объявят позже, заметил Хинтба.

Вторая премьера – "Сто лет одиночества" по роману Габриэля Гарсиа Маркеса, режиссером постановки стала Мария Романова. "Это невероятно сложный проект, тоже пока не назову вам дату премьеры, но она состоится в этом году", - подчеркнул он.

На пресс-конференции РУСДРАМа также представили обновленный сайт театра, который изменился в дизайнерском плане. По словам разработчика сайта Инала Садзба, сайт дополнится новыми разделами для удобства пользователей.

В этом году РУСДРАМ будет отмечать свое сорокалетие, в сентябре планируется провести юбилейный вечер.