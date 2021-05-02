Ансамбль из Гагры получил премию на фестивале "Будущее России" в Москве

Фестиваль-конкурс "Будущее России" прошел в концертном зале "Измайлово" в Москве с 26 апреля по 2 мая.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Детский хореографический ансамбль "Афыртын" из Гагры стал обладателем "Национальной премии в области культуры и искусства" фестиваля "Будущее России" в Москве, рассказал один из руководителей коллектива Мурат Крия.

Путевку на этот конкурс коллектив из Абхазии получил в марте 2021 года, когда "Афартын" взял Гран-при на фестивале "Надежды Европы", который прошел в Сочи.

"В Сочи мы взяли Гран-при и попали на финал конкурса в Москве. Конкурс этот состоял из трех блоков и все эти блоки мы открыли нашим национальным абхазским танцем. Мы представили зрителям и жюри три танца – абхазский народный, танец махаджиров и аварский танец. Жюри наградило нас этой премией и, кстати говоря, ее присудили далеко не всем коллективам – только самым лучшим и интересным ансамблям", - отметил Кирия.

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Фестиваль-конкурс "Будущее России" прошел в концертном зале "Измайлово" в Москве с 26 апреля по 2 мая. В нем приняли участие более трех тысяч артистов, которые продемонстрировали свои навыки в пении и хореографии. Всего на сцену вышло около 150 коллективов из 120 городов России. Как уточнил Крия, многие приглашенные на конкурс коллективы не смогли приехать в Москву из-за пандемии коронавируса.

"В организации поездки нас поддержало руководство Гагрского района в лице главы администрации Юрия Хагуш. Детям оплатили проживание в гостинице и питание. От лица родителей и руководителей коллектива выражаем за это благодарность", - сказал Крия.

Детский хореографический ансамбль "Афыртын" был создан в 2002 году Заслуженным артистом Абхазии Львом Кецба. Этот коллектив стал правопреемником одноименного ансамбля 80-х годов, в котором танцевали взрослые, в том числе Кецба, который ушел из жизни в 2017 году.

В советский период "Афыртын" завоевывал награды на международных конкурсах и даже вошел в список ЮНЕСКО, как один из лучших ансамблей национального танца. Во время Отечественной войны народа Абхазии ансамбль распался, многие артисты с оружием в руках отстаивали независимость страны.

После кончины Льва Кецба руководителями ансамбля стали его воспитанники Мурат Крия и Аляс Барциц.

Международное фестивальное движение "Надежды Европы" был создан в 1993 году Народным артистом СССР, хореографом, балетмейстером, актером Махмудом Эсамбаевым. С тех пор творческие фестивали и конкурсы ежегодно проводятся в России, Европе, США и Северной Африке.