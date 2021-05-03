Госкапелла Москвы и камерный оркестр Абхазии проведут совместный концерт в Сухуме

В понедельник 3 мая в Абхазском государственном театре состоится концерт Государственной капеллы Москвы и Государственного камерного оркестра Абхазии, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Асмат Цвижба, Sputnik

Искусство, дружба и планы

Руководит московским коллективом Анатолий Судаков, его отец Вадим Судаков на протяжении десяти лет был руководителем Государственной хоровой капеллы Абхазии.

"На протяжении долгих лет Государственная капелла Москвы поддерживала Абхазию и выступала на различных площадках, в дальнейшем мы планируем реализацию совместных проектов", - сказал министр культуры Абхазии Гудиса Агрба.

Директор Сухумского государственного музыкального училища Нинель Бжания отметила, что Государственная капелла Москвы приезжала поддержать Абхазию в первые годы после Отечественной войны народа Абхазии, принимала участие в значимых проектах.

"Для нас очень важно, что российский коллектив, с такой творческой судьбой, который является одним из лучших на площадках России, приезжает к нам. Думаю, наши связи будут только крепнуть", - добавила она.

По словам дирижера Государственного камерного оркестра Абхазии Давида Терзян, сотрудничество двух коллективов продолжается с 2017 года, когда состоялись первые гастроли оркестра в Москву.

"Наши оркестры постоянно находятся в тесном контакте. Наш оркестр готовился к этому мероприятию на протяжении месяца, программа для нас была немного сложная, так как были непривычные смены темпов, тональности, модуляции. Но через неделю мы привыкли и поняли, что итог будет интересный, так как музыка подготовлена очень грамотно, аранжировка интересная", - сказал он.

Руководитель камерного оркестра подчеркнул важность и необходимость музыкального образования среди детей и отметил, что коллектив не прочь ездить по районам с концертами, но пока что такой возможности нет.

"Хочется также возродить симфонический оркестр Абхазии, который был до войны – это был лучший оркестр Закавказья, который был удостоен звания лучшего симфонического оркестра Кавказа", - подчеркнул Терзян.

Нинель Бжания добавила, что сейчас главная цель – обучить детей игре на различных музыкальных инструментах.

"В каждой республике симфонический оркестр - это лицо республики. Когда мы дойдем до 75 участников, то можем быть спокойны. Сейчас в училище у нас уже появился оркестровый класс, и, думаю, что с сентября у нас уже будет свой небольшой оркестр, куда войдут и дети, обучающиеся в музыкальных школах", - сказала она.

Классика и не только

Анатолий Судаков поблагодарил Министерство культуры Абхазии за высокий уровень организации мероприятия и приема коллектива.

По его словам, программа будет выглядеть в форме театрального представления.

"То есть приехал не хор, состоящий из людей, которые стоя с папками, поют по нотам. Такое тоже будет, но будет еще театральное представление с мизансценами, сценическим движением", - сказал он.

Концертная программа включает сюиты из известных песен российских композиторов, посвященных Великой Отечественной войне, музыка Гершина, Верди, киномузыка, музыка из "Призрака Оперы".

"Все, что будет исполняться, специально написано аранжировщиками для нашего ансамбля, это абсолютно оригинальные версии. Это музыка, которую смогут все в зале подпевать", - объяснил Судаков.

По словам Терзяна, впервые за 25 лет в Абхазском государственном театре открыли оркестровую яму, где и дадут концерт 30 музыкантов. Он добавил, что зрители услышат не только российскую, итальянскую, французскую, американскую, но и абхазскую народную музыку.

"Такие проекты очень важны. Нашу публику нужно готовить к классической музыке со школы. Эта практика проходит во всех странах. Такие концерты нужны, они должны проходить чаще", – отметил он.

Министр культуры также подчеркнул, что в связи с ограничительными мерами, связанными с опасностью распространения коронавируса в Абхазии, зрительный зал будет заполнен лишь на 50%.