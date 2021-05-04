Анатолию Судакову присвоено звание заслуженного артиста Абхазии

Накануне в Абхазском драмтеатре прошел совместный концерт Государственной капеллы Москвы и Государственного камерного оркестра Абхазии, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о присвоении руководителю Государственной капеллы Москвы Анатолию Судакову почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия", сообщает Министерство культуры республики.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственной капеллы Москвы удостоился почетного звания за свой вклад в развитие музыкальной культуры и искусства Абхазии. Его отец Вадим Судаков на протяжении десяти лет был руководителем Государственной хоровой капеллы Абхазии.

Накануне в Абхазском драмтеатре прошел совместный концерт московской капеллы и Государственного камерного оркестра Абхазии, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Концертная программа включала сюиты из известных песен российских композиторов, посвященных войне, музыку Гершина, Верди, киномузыку. Зрители услышали не только российскую, итальянскую, французскую, американскую, но и абхазскую народную музыку.