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Ансамблю "Самурзакан" вручили премию за лучший вокал на фестивале в Москве

© Foto / facebook / Besik Jumutia
Культура
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Фестиваль-конкурс "Будущее России", в котором приняло участие более трех тысяч артистов, проходил в концертном зале "Измайлово" в Москве с 26 апреля по 2 мая.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детский фольклорный ансамбль "Самурзакан" при доме культуры поселка Гал-хуч Ткуарчалского района, стал обладателем главного приза в номинации "Народный вокал" на фестивале-конкурсе "Будущее России" в Москве, рассказал Sputnik художественный руководитель Михаил Джумутия.

© Foto / Мурат Крия
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"На отборочном конкурсе наш коллектив исполнил два вокальных произведения – попурри из абхазских народных песен, и русскую фольклорную песню "Любимый мой", - отметил он.

По правилам финальной части фестиваля-конкурса, коллективы могли исполнить только одну песню и ансамбль "Самурзакан" спел русскую фольклорную песню "Любимый мой", который позволил им стать обладателем национальной премии в области культуры и искусства "Будущее России".

Кроме того, организаторы фестиваля-конкурса отметили благодарностью художественного руководителя коллектива Михаила Джумутия – "За профессиональное воспитание и обучение молодого поколения в области культуры и искусства и верность своему делу".

Фестиваль-конкурс "Будущее России" прошел в концертном зале "Измайлово" в Москве с 26 апреля по 2 мая. В нем приняли участие более трех тысяч артистов, которые продемонстрировали свои навыки в пении и хореографии. Всего на сцену вышло около 150 коллективов из 120 городов России.

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