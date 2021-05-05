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Черно-белая история: фотовыставка ко Дню Победы открылась в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210505/1032355756/Cherno-belaya-istoriya-fotovystavka-ko-Dnyu-Pobedy-otkrylas-v-Abkhazii.html

Выставка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне, будет проходить с 5 по 9 мая в Национальной библиотеке в Сухуме.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Фотовыставка "Лица победы. Наша память и гордость", посвященная Дню Победы, открылась в Национальной библиотеке республики 5 мая.

Выступая на открытии выставки, представитель Посольства России в Абхазии Олег Павлов отметил, что День Победы – образец непоколебимости, патриотизма и веры, и поблагодарил  присутствующих ветеранов за их подвиги.

"На фотокадрах запечатлена ретроспектива Великой Отечественной войны. Можно заметить особенности военной фотохроники тех времен. В лицах, запечатленных на фотографиях, можно увидеть ожидание, радость, идеи участников, которые верили в победу до конца", - сказал он.

На выставке представлены 60 черно-белых снимков, посвященных этапам Великой Отечественной войны.

  • Фотовыставка «Лица Победы»
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Фотовыставка «Лица Победы»
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Фотовыставка «Лица Победы»
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Фотовыставка «Лица Победы»
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Фотовыставка «Лица Победы»
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Фотовыставка «Лица Победы»
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Фотовыставка «Лица Победы»
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фотовыставка «Лица Победы»

Павлов подчеркнул, что подобную выставку планировалось провести и в прошлом году, однако это стало невозможным из-за ограничительных мер.

Мероприятие организовано Координационным союзом организаций русских соотечественников в Абхазии при поддержке Представительства Россотрудничества в Абхазии, Посольства России в Абхазии и Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в Сухуме.

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