Черно-белая история: фотовыставка ко Дню Победы открылась в Абхазии

Выставка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне, будет проходить с 5 по 9 мая в Национальной библиотеке в Сухуме.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Фотовыставка "Лица победы. Наша память и гордость", посвященная Дню Победы, открылась в Национальной библиотеке республики 5 мая.

Выступая на открытии выставки, представитель Посольства России в Абхазии Олег Павлов отметил, что День Победы – образец непоколебимости, патриотизма и веры, и поблагодарил присутствующих ветеранов за их подвиги.

"На фотокадрах запечатлена ретроспектива Великой Отечественной войны. Можно заметить особенности военной фотохроники тех времен. В лицах, запечатленных на фотографиях, можно увидеть ожидание, радость, идеи участников, которые верили в победу до конца", - сказал он.

На выставке представлены 60 черно-белых снимков, посвященных этапам Великой Отечественной войны.

Фотовыставка «Лица Победы» © Sputnik / Томас Тхайцук

Фотовыставка «Лица Победы» © Sputnik / Томас Тхайцук

Фотовыставка «Лица Победы» © Sputnik / Томас Тхайцук

Фотовыставка «Лица Победы» © Sputnik / Томас Тхайцук

Фотовыставка «Лица Победы» © Sputnik / Томас Тхайцук

Фотовыставка «Лица Победы» © Sputnik / Томас Тхайцук

Фотовыставка «Лица Победы» © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 7 © Sputnik / Томас Тхайцук Фотовыставка «Лица Победы»

Павлов подчеркнул, что подобную выставку планировалось провести и в прошлом году, однако это стало невозможным из-за ограничительных мер.

Мероприятие организовано Координационным союзом организаций русских соотечественников в Абхазии при поддержке Представительства Россотрудничества в Абхазии, Посольства России в Абхазии и Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в Сухуме.