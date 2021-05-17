Передвижная выставка о сестрах Бубновых была создана в 2000 году, тогда экспозиция была представлена в Сухуме в течение года.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых" открылась 17 мая в Большом зале Центрального выставочного зала Союза художников к 135-летию со дня рождения выдающегося художника, педагога и искусствоведа Варвары Бубновой.

Передвижная выставка была создана в 2000 году заведующей фондом сестер Бубновых Азой Аргун.

"Сестра Бубновы жили в трех странах – России, Японии и Абхазии – и внесли большой вклад в развитие культурной жизни этих стран. Анна и Варвара приехали к нам в 60-е годы, здесь жила их старшая сестра Мария, которая была ведущим педагогом в Сухумском музыкальном училище и вырастила замечательную плеяду абхазских пианистов, среди них петербуржец, композитор и дирижер Георгий Портнов", - отметила Аза Аргун.

Выставка "Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых" основана на документальных материалах – это фотографии и картины Варвары Бубновой, которые хранятся в Государственной картинной галерее.

"Россия. Япония. Абхазия": в Сухуме открылась выставка, посвященная сестрам Бубновым © Sputnik / Марианна Кубрава

"Россия. Япония. Абхазия": в Сухуме открылась выставка, посвященная сестрам Бубновым © Sputnik / Марианна Кубрава

"Россия. Япония. Абхазия": в Сухуме открылась выставка, посвященная сестрам Бубновым © Sputnik / Марианна Кубрава

"Россия. Япония. Абхазия": в Сухуме открылась выставка, посвященная сестрам Бубновым © Sputnik / Марианна Кубрава

"Россия. Япония. Абхазия": в Сухуме открылась выставка, посвященная сестрам Бубновым © Sputnik / Марианна Кубрава 1 / 5 © Sputnik / Марианна Кубрава "Россия. Япония. Абхазия": в Сухуме открылась выставка, посвященная сестрам Бубновым

"Часть представленных работ приобреталась на выставках сестер Бубновых, другую часть я собрала, материалы мне передала крестница Бубновой Вера Афанасьева. Здесь вы можете увидеть японский и сухумский периоды жизни и творчества Бубновых", - сказала Аргун.

Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия поздравила присутствующих с радостным событием в культурной и общественной жизни республики.

"Эта выставка, которая дает большой культурологический материал, здесь представлены работы Варвары Бубновой из Государственной картинной галереи, представлен прекрасный фотоматериал, исследовательский материал, который собирался на протяжении нескольких десятилетий", - подчеркнула Арсалия.

На открытии выставки присутствовал посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

"Лично я, как и большинство моих коллег по посольству России, не были знакомы с творчеством сестер Бубновых, поэтому от себя лично хочу выразить признательность и благодарность Центральному выставочному залу Союза художников Республики Абхазия и лично Эльвире Анатольевне Арсалия за приглашение ознакомиться с творчеством сестер Бубновых", - сказал он.

Выставка "Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых" продлится до 31 мая. Организаторы выставки – Государственная картинная галерея и Союз художников Абхазии, проект реализован при поддержке Министерства культуры республики.

© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка "Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых" продлится до 31 мая

Варвара Бубнова - русская художница, искусствовед, которая в разные годы жила и творила в Японии и Абхазии. Варвара Бубнова переехала в Абхазию в 1958 году. Ее сестра Анна была скрипачкой, а Мария – пианисткой, она была одной из ведущих педагогов Сухумского музыкального училища.

Варварой Бубновой в Абхазии были написаны картины "Сухум. Вечер", "Зимой у моря", "Осенние цветы", "Купальщики", "Абхазский домик", "Верхняя Эшера", "Сухумская набережная", а также ряд портретов сухумчан.

Краски Абхазии ее настолько привлекли, что она решила пробовать писать акварелью, работать в цвете. В 75 лет этот вид техники для нее был новым. Она создает великолепные портреты современников, абхазской интеллигенции, крестьян, пейзажи.