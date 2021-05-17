22:40 17 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.85
  • EUR89.66
Поиск

"Россия. Япония. Абхазия": в Сухуме открылась выставка, посвященная сестрам Бубновым

© Sputnik / Марианна Кубрава
Культура
Получить короткую ссылку
18530
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/11/1032435529.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210517/1032435832/Rossiya-Yaponiya-Abkhaziya-v-Sukhume-otkrylas-vystavka-posvyaschennaya-sestram-Bubnovym.html

Передвижная выставка о сестрах Бубновых была создана в 2000 году, тогда экспозиция была представлена в Сухуме в течение года.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых" открылась 17 мая в Большом зале Центрального выставочного зала Союза художников к 135-летию со дня рождения выдающегося художника, педагога и искусствоведа Варвары Бубновой.

© Sputnik
Из Страны Солнца в Страну Души: абхазская история Варвары Бубновой

Передвижная выставка была создана в 2000 году заведующей фондом сестер Бубновых Азой Аргун.

"Сестра Бубновы жили в трех странах – России, Японии и Абхазии – и внесли большой вклад в развитие культурной жизни этих стран. Анна и Варвара приехали к нам в 60-е годы, здесь жила их старшая сестра Мария, которая была ведущим педагогом в Сухумском музыкальном училище и вырастила замечательную плеяду абхазских пианистов, среди них петербуржец, композитор и дирижер Георгий Портнов", - отметила Аза Аргун.

Выставка "Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых" основана на документальных материалах – это фотографии и картины Варвары Бубновой, которые хранятся в Государственной картинной галерее.

  • "Россия. Япония. Абхазия": в Сухуме открылась выставка, посвященная сестрам Бубновым
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • "Россия. Япония. Абхазия": в Сухуме открылась выставка, посвященная сестрам Бубновым
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • "Россия. Япония. Абхазия": в Сухуме открылась выставка, посвященная сестрам Бубновым
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • "Россия. Япония. Абхазия": в Сухуме открылась выставка, посвященная сестрам Бубновым
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • "Россия. Япония. Абхазия": в Сухуме открылась выставка, посвященная сестрам Бубновым
    © Sputnik / Марианна Кубрава
1 / 5
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Россия. Япония. Абхазия": в Сухуме открылась выставка, посвященная сестрам Бубновым

"Часть представленных работ приобреталась на выставках сестер Бубновых, другую часть я собрала, материалы мне передала крестница Бубновой Вера Афанасьева. Здесь вы можете увидеть японский и сухумский периоды жизни и творчества Бубновых", - сказала Аргун.   

Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия поздравила присутствующих с радостным событием в культурной и общественной жизни республики. 

"Эта выставка, которая дает большой культурологический материал, здесь представлены работы Варвары Бубновой из Государственной картинной галереи, представлен прекрасный фотоматериал, исследовательский материал, который собирался на протяжении нескольких десятилетий", - подчеркнула Арсалия.

На открытии выставки присутствовал посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

"Лично я, как и большинство моих коллег по посольству России, не были знакомы с творчеством сестер Бубновых, поэтому от себя лично хочу выразить признательность и благодарность Центральному выставочному залу Союза художников Республики Абхазия и лично Эльвире Анатольевне Арсалия за приглашение ознакомиться с творчеством сестер Бубновых", - сказал он.

Выставка "Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых" продлится до 31 мая. Организаторы выставки – Государственная картинная галерея и Союз художников Абхазии, проект реализован при поддержке Министерства культуры республики.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка "Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых" продлится до 31 мая

Варвара Бубнова - русская художница, искусствовед, которая в разные годы жила и творила в Японии и Абхазии. Варвара Бубнова переехала в Абхазию в 1958 году. Ее сестра Анна была скрипачкой, а Мария – пианисткой, она была одной из ведущих педагогов Сухумского музыкального училища.

Варварой Бубновой в Абхазии были написаны картины "Сухум. Вечер", "Зимой у моря", "Осенние цветы", "Купальщики", "Абхазский домик", "Верхняя Эшера", "Сухумская набережная", а также ряд портретов сухумчан.

Краски Абхазии ее настолько привлекли, что она решила пробовать писать акварелью, работать в цвете. В 75 лет этот вид техники для нее был новым. Она создает великолепные портреты современников, абхазской интеллигенции, крестьян, пейзажи.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
Обрушение многоэтажного здания: кадры ракетного удара по сектору Газа
График выплат российских пенсий в Абхазии: май
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться