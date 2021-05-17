"Яблочко" в Абхазии: ансамбль Моисеева выступит в Сухуме

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева выступит в Абхазской государственной филармонии 25 и 26 мая, сообщили Sputnik в пресс-службе ансамбля.

"В Абхазию мы везем концертную программу в одном отделении. Публике будут представлены танцы народов мира в постановке Игоря Александровича Моисеева. Программа "Танцы народов мира" является уникальным циклом хореографических произведений в постановке Игоря Моисеева. Это хорошо известные и любимые во всем мире национальные танцы", - сказала заместитель директора ансамбля Моисеева Алла Гладких.

В программу войдут греческий танец "Сиртаки", танец аргентинских пастухов "Гаучо", калмыцкий танец, "Татарочка", адыгейский танец, венесуэльский танец "Хоропо", испанская "Баллада", а также легендарное моисеевское "Яблочко", уточнила она.

"Абхазия - очень гостеприимная страна с темпераментной публикой. В ансамбле всегда рады приезжать в Абхазию", - заявила Гладких.

Российский коллектив впервые выступил в Абхазии в 2013 году на праздновании Дня России в рамках культурных сезонов "Россия-Абхазия".

Государственный академический ансамбль народного танца был создан хореографом Моисеевым в 1937 году. Он стал первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, занимающимся художественной интерпретацией фольклора.