22:40 17 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.85
  • EUR89.66
Поиск

"Яблочко" в Абхазии: ансамбль Моисеева выступит в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
Получить короткую ссылку
21330
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/0f/1031106506.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210517/1032436417/Yablochko-v-Abkhazii-ansambl-Moiseeva-vystupit-pered-abkhazskoy-publikoy.html

Выступление ансамбля танца имени Моисеева состоится благодаря плану культурного сотрудничества Абхазии и России.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева выступит в Абхазской государственной филармонии 25 и 26 мая, сообщили Sputnik в пресс-службе ансамбля. 

© Foto / Министерство Культуры РА
Россия и Абхазия подписали План сотрудничества в области культуры на 2021 год

"В Абхазию мы везем концертную программу в одном отделении. Публике будут представлены танцы народов мира в постановке Игоря Александровича Моисеева. Программа "Танцы народов мира" является уникальным циклом хореографических произведений в постановке Игоря Моисеева. Это хорошо известные и любимые во всем мире национальные танцы", - сказала заместитель директора ансамбля Моисеева Алла Гладких. 

В программу войдут греческий танец "Сиртаки", танец аргентинских пастухов "Гаучо", калмыцкий танец, "Татарочка", адыгейский танец, венесуэльский танец "Хоропо", испанская "Баллада", а также легендарное моисеевское "Яблочко", уточнила она.

"Абхазия - очень гостеприимная страна с темпераментной публикой. В ансамбле всегда рады приезжать в Абхазию", - заявила Гладких. 

Российский коллектив впервые выступил в Абхазии в 2013 году на праздновании Дня России в рамках культурных сезонов "Россия-Абхазия". 

Государственный академический ансамбль народного танца был создан хореографом Моисеевым в 1937 году. Он стал первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, занимающимся художественной интерпретацией фольклора.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
Обрушение многоэтажного здания: кадры ракетного удара по сектору Газа
График выплат российских пенсий в Абхазии: май
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться