15:37 18 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.70
  • EUR89.91
Поиск

Акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
Получить короткую ссылку
135 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/11/1032436552.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210518/1032438885/Aktsiya-Noch-v-muzee-proydet-v-Abkhazii.html

К международной ежегодной акции "Ночь в музее" Абхазия присоединилась в 2015 году по инициативе Государственного музея Абхазии.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Селма Базба. Акция "Ночь в музее" пройдет 18 мая в Абхазском государственном музее, Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулиа. Об этом сообщили Sputnik руководители музеев.

"В актовом зале и отделе археологии Абхазского государственного музея проведут экспозицию, посвященную 85-летию археолога Вадима Бжания", - сказал директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа. 

Помимо этого, будут продолжать работу постоянные экспозиции.

В Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба для посетителей подготовят развлекательную программу. 

Для учеников сухумских школ проведут викторину по знанию событий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и биографии первого президента Владислава Ардзинба.

"В нашей программе будет концерт с участием хореографических студий и молодых исполнителей, по итогам викторин будут разыграны подарки. Все мероприятия мы планируем провести на улице", - сказала директор музея Боевой славы Мзия Бейя.

Ламара Кучуберия передала документы и вещи сына в Государственный музей Боевой Славы
© Sputnik
Более 10 тысяч документов об участниках ВОВ оцифровал Музей Боевой Славы Абхазии

Гости музея также увидят фотовыставку "Владислав. Вчера. Сегодня. Завтра" и главный музейный экспонат - автомобиль первого президента. Будут показаны фильмы о Владиславе Ардзинба. 

Литературный музей имени Дмитрия Гулиа из-за эпидемиологической ситуации проведет мероприятия на свежем воздухе, в музейном дворе под названием "Дырмит иашта".

"К "Ночи в музее" мы приурочили презентацию номера литературно-художественного журнала "Веси", посвященного Абхазии. В выпуске журнала писали о поэзии, культуре, литературе, изобразительном искусстве Абхазии, истории музея Дмитрия Гулиа", - поделилась директор музея Светлана Корсая. 

Экскурсии по музею будут проводиться небольшими группами, с соблюдением эпидемиологических норм. 

По сложившейся в музее традиции, завершат акцию "Ночь в музее" пародиями известных абхазских поэтов Анатолия Лагвилава, Гунды Квициния, Гунды Сакания друг на друга. 

В Гудауте в музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар также будет представлена выставка абхазских ножей. 

"В выставке представлены более 30 традиционных абхазских ножей начала ХХ века и ножи современных мастеров. Всего собрано 72 ножа с подробным описанием. Это абсолютно новая экспозиция. Она была создана Ассоциацией оружейников Абхазии", - сказал директор музея Батал Гунба. 

Акция "Ночь в музее" в абхазских музеях продлится с 10:00 до 22:00 часов 18 мая.

"Ночь в музее" – международная культурная акция. Ее придумали во Франции в 1999 году. Абхазия присоединилась к движению в 2015 году по инициативе Государственного музея Абхазии.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
Пыльный ураган в Цхинвале: есть пострадавшие
График выплат российских пенсий в Абхазии: май
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться