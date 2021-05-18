Акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии

К международной ежегодной акции "Ночь в музее" Абхазия присоединилась в 2015 году по инициативе Государственного музея Абхазии.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Селма Базба. Акция "Ночь в музее" пройдет 18 мая в Абхазском государственном музее, Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулиа. Об этом сообщили Sputnik руководители музеев.

"В актовом зале и отделе археологии Абхазского государственного музея проведут экспозицию, посвященную 85-летию археолога Вадима Бжания", - сказал директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

Помимо этого, будут продолжать работу постоянные экспозиции.

В Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба для посетителей подготовят развлекательную программу.

Для учеников сухумских школ проведут викторину по знанию событий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и биографии первого президента Владислава Ардзинба.

"В нашей программе будет концерт с участием хореографических студий и молодых исполнителей, по итогам викторин будут разыграны подарки. Все мероприятия мы планируем провести на улице", - сказала директор музея Боевой славы Мзия Бейя.

Гости музея также увидят фотовыставку "Владислав. Вчера. Сегодня. Завтра" и главный музейный экспонат - автомобиль первого президента. Будут показаны фильмы о Владиславе Ардзинба.

Литературный музей имени Дмитрия Гулиа из-за эпидемиологической ситуации проведет мероприятия на свежем воздухе, в музейном дворе под названием "Дырмит иашта".

"К "Ночи в музее" мы приурочили презентацию номера литературно-художественного журнала "Веси", посвященного Абхазии. В выпуске журнала писали о поэзии, культуре, литературе, изобразительном искусстве Абхазии, истории музея Дмитрия Гулиа", - поделилась директор музея Светлана Корсая.

Экскурсии по музею будут проводиться небольшими группами, с соблюдением эпидемиологических норм.

По сложившейся в музее традиции, завершат акцию "Ночь в музее" пародиями известных абхазских поэтов Анатолия Лагвилава, Гунды Квициния, Гунды Сакания друг на друга.

В Гудауте в музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар также будет представлена выставка абхазских ножей.

"В выставке представлены более 30 традиционных абхазских ножей начала ХХ века и ножи современных мастеров. Всего собрано 72 ножа с подробным описанием. Это абсолютно новая экспозиция. Она была создана Ассоциацией оружейников Абхазии", - сказал директор музея Батал Гунба.

Акция "Ночь в музее" в абхазских музеях продлится с 10:00 до 22:00 часов 18 мая.

"Ночь в музее" – международная культурная акция. Ее придумали во Франции в 1999 году. Абхазия присоединилась к движению в 2015 году по инициативе Государственного музея Абхазии.