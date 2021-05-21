Завтра наступит уже сегодня: на набережной Сухума проходит арт-фестиваль

Компания Colors of Nation открыла арт-фестиваль "Завтра наступит уже сегодня", который продлится с 20 по 27 мая. В рамках фестиваля на стенах морского порта Сухума будет создан новый арт-объект.

Как современное искусство представлено в Абхазии, кто может считать себя художником, почему не надо стесняться продавать свои работы и когда наступает завтра, на эти и другие вопросы отвечали абхазские художники и специальный гость фестиваля, российский художник Макс Гошко-Даньков, подробнее читайте в материале Sputnik.

Селма Базба, Sputnik

Открытие фестиваля состоялось в морском порту Сухума в четверг 20 мая. Организаторы фестиваля пригласили местных художников поучаствовать в обсуждении развития современного искусства в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня"

Современное искусство в Абхазии

Главной темой открытого разговора стало развитие современного искусства в Абхазии.

"Наша команда Colors of Nation говорит языком искусства о разных вещах. Мы начнем наш фестиваль с разговора о современном искусстве, предложим художникам и зрителям подискутировать на эту тему", - начала мероприятие представитель компании Colors of Nation Анна Савилова.

Художница Гуранда Барциц поделилась мнением, что современное искусство - это то искусство, которое люди творят сегодня. По ее мнению, жанры современного искусства многообразны, и работы не всегда должны быть суперавангардны.

"Конечно, если сравнивать Абхазию с такими выставками, как Cosmoscow или Art Russia, то мы далеки от этого. Однако я считаю, что современное искусство в Абхазии есть и оно активно развивается", - добавила Барциц.

Фотограф Арутан Читанава поделился мнением, что искусство в Абхазии не освещено в полной мере. "Может, среди нас есть талантливые художники, которых мы не замечаем?" - задался вопросом Арутан.

Художник-иллюстратор Анана Ломия считает, что в Абхазии пока не готовы к современному искусству, к нему в республике идут маленькими шагами.

Макс Гошко-Даньков отметил, что уровень развития современного искусства в России, несмотря на бытующее мнение, не сильно отличается от Абхазии.

"Несмотря на то, что в России есть такие арт-площадки, как Cosmoscow или Art Russia, в России все еще далеки от современного мирового искусства. Мало российских художников обладают мировой известностью и действительно могут задавать тон общим темпам развития искусства", - объяснил художник.

Он подчеркнул, что современное искусство уже заняло определенную нишу в культуре, есть музеи современного искусства, и этот жанр многое в себя вбирает. По его мнению, в этом контексте стоит говорить об актуальном искусстве, нежели о современном.

Гошко-Даньков уверен, что главное для художника - "быть на ты с самим собой", только тогда он сможет не просто следовать трендам, но и самостоятельно их создавать.

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Делать арт или нет

Гости дискуссии также обсудили деликатную тему стоимости собственных произведений. Их мнения в этом вопросе разделились. Для одной части художников сложно оценивать собственные работы и продавать их.

Так, Гуранда Барциц подчеркнула, что не может оценивать собственное творчество. Для нее важен сам процесс создания работ. Тем не менее художница успешна в своем творчестве, ее работы приобретают и иностранные покупатели.

Другая часть выступила против стеснений в вопросах установки цен на свои произведения. Творческие личности имеют право зарабатывать на жизнь искусством, считают художники.

"Время голодных художников уже прошло. Настала пора творческих личностей, которые могут отстаивать свои права, в частности на свой заработок", - заявил Макс Гошко-Даньков.

С ним согласилась Анана Ломия, она уверена, что время, которое она тратит на создание арт-произведения, должны по достоинству ценить публика и потенциальные покупатели.

Как художники относятся к критике

Организатор мероприятия Анна Савилова развила тему реакции на критику. Представители творческих профессий зачастую сталкиваются с оценкой их работ, не всегда они бывают лестными, а ведь обидеть тонкую творческую личность очень легко, подчеркнула она.

Макс Гошко-Дашков поделился своей позицией, что ему важна в первую очередь эмоция, неважно, какая она будет. Гораздо обиднее для творческой личности безразличие зрителя.

Арутан Читанава согласился с такой позицией художника. Он подчеркнул, что даже если ты не нравишься определенным людям, то это уже внимание. А это значит, что художника знают, им интересуются, и это уже хорошо.

Наше будущее - сегодня

Мероприятие подытожили яркими девизами участников открытого разговора.

© Sputnik / Томас Тхайцук Живи здесь и сейчас: на набережной Сухума обсудили искусство

Участники дискуссии сошлись в едином мнении, что жить нужно сегодняшним днем, приносить пользу обществу и наслаждаться моментом.

Программа арт-фестиваля "Завтра наступит уже сегодня" состоит из показа фильма с героями Colors of Nation, дискуссий на творческие темы. Художник Макс Гошко-Даньков в рамках арт-фестиваля создаст арт-объект на стенах морского порта в Сухуме. Организаторы не ставят рамки для реализации проекта, их главный посыл - языком искусства можно и нужно говорить на любые темы.

Партнерами проекта являются Sputnik Абхазия, администрация города Сухум, столичный Морпорт и компания "Аквафон". Арт-фестиваль будет проходить в Морском порту Сухума с 20 по 27 мая.