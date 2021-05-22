Международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает.." не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Девятнадцатый международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в Абхазии в августе, сообщается на сайте Министерства культуры республики.

В рамках фестиваля 13 августа в Государственном концертном зале Пицундского храма состоится вечер органной музыки с участием оперной дивы, народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава, органиста Федора Строганова. Ведущим вечера станет Юлиан Макаров.

15 августа в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоится концерт с участием народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава, Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", художественный руководитель Народный артист СССР Владимир Спиваков, под управлением дирижера Валентина Урюпина. Ведущим также выступит Юлиан Макаров.

"Хибла Герзмава приглашает…" был создан в 2001 году, начал свою историю в Абхазии и расширил свою географию. Концерты в рамках фестиваля проходили в Концертном зале имени Чайковского в Москве, в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в Музикферайн в Вене.

В 2020 году мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.

Хибла Герзмава — одна из наиболее востребованных российских певиц в крупнейших оперных театрах мира. Она выступала в Метрополитен-опера в Нью Йорке, в Венской государственной опере, Баварской государственной опере в Мюнхене, Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в петербургском Мариинском театре, а весной 2008 года состоялся ее дебют на сцене Королевского оперного театра Ковент Гарден в Лондоне, где она исполняла партию Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин".