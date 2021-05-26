Экология сквозь призму искусства: шестой день арт-фестиваля в Сухуме

Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня" от компании Colors of Nation проходит в морском порту Сухума с 20 по 27 мая.

С какими экологическими проблемами сталкиваются в современной Абхазии, как их решать, почему так важно об этом говорить, почему туризм мешает решению экологических проблем, что такое осознанная экология и как все это связано с искусством, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Селма Базба, Sputnik

Дискуссия об экологических проблемах в Абхазии состоялась в морском порту Сухума, во вторник 25 мая в рамках арт-фестивая "Завтра наступает уже сегодня". На мероприятие пришли экоактивисты, художники и все неравнодушные к этой проблеме граждане. Перед собравшимися выступил эколог Михаил Кирия.

Абхазия - экологический рай

Кирия начал дискуссию с разбора основных экологических проблем Абхазии. К ним эксперт отнес отходы производства и потребления товаров, загрязнение окружающей среды и отсутствие экопросвещения среди населения Абхазии.

Собравшимся показали мультфильмы, в которых говорилось о таких проблемах, как сохранение энергии, использование пластика и энергосберегающих ламп, использование нужных продуктов.

В первую очередь зрителей заинтересовал вопрос утилизации мусора в Абхазии. Кирия подчеркнул, что в решении этой проблемы важно не ждать глобальных изменений на государственном уровне, а изменить отношение каждого человека к этому вопросу.

"Существует правило из трех пунктов – снижение потребления, повторное использование и переработка товаров. Переработка всегда стоит на последнем месте, потому что без использования двух предыдущих пунктов в ней не будет необходимости", - пояснил Кирия.

На встрече обсудили также ситуацию с самшитовыми лесами и пальмами.

По словам эколога, в течение двух лет количество самшита в Абхазии сократилось на 98%, и причиной всему стала самшитовая огневка. Попала она сюда в процессе перевозки посадочного материала на зимние Олимпийские игры 2014 года.

"Спустя некоторое время в Абхазии возникла проблема с пальмовым долгоносиком, поедающим пальмы. К решению этой проблемы подошли оперативнее. Процесс уничтожения пальм удалось остановить", - подчеркнул эколог.

На вопрос, почему так важно сохранять отдельные биологические виды, специалист ответил, что биоразнообразие важно для сохранения общей экосистемы. Каждый биологический вид формирует свою экосистему, вокруг него растут другие растения, есть определенный животный мир. Когда весь вид перестает существовать, вымирает и созданная им экосистема.

"Один элемент может разрушить устоявшуюся экосистему. Если в природе что-то меняется, то для сохранения биологических видов приходится оперативно вмешиваться", - подчеркнул Михаил Кирия.

Осознанная экология

В дискуссии приняла участие экоактивистка Мария Квициния. Она развила тему осознанного отношения граждан Абхазии к экологическим проблемам.

По ее словам, любая деятельность человека будет приводить к загрязнению окружающей среды.

"Каждый человек думает, что его значимость в этом глобальном вопросе невелика и можно не обращать внимание на эти проблемы. Но это не так. Мы можем постепенно поднимать уровень нашей экологической культуры. Нужно делать замечание себе и своему окружению", - подчеркнула Мария Квициния.

Важным фактором в решении экологических проблем является осознанное потребление товаров, заметила девушка.

"Осознанное потребление означает удовлетворение своих потребностей правильным экологическим путем", - добавила она.

Актуальность сокращения потребления связана с истощением ресурсов планеты. В пользу экологичного образа жизни экоактивистка предлагает заменить пластиковые пакеты на многоразовые холщовые сумки, отказаться от пластмассовых бутылок и бумажных стаканчиков, перейти на термокружки, отказаться от пластиковых трубочек и так далее.

"Важно постепенно менять образ жизни. Ведь стрессом для человека может стать резкое введение всех этих правил в жизнь. В процессе возникающих сложностей у человека может пропасть стремление изменить свой образ жизни", - сказала Квициния.

К осознанной экологии зрители отнесли также потребление электроэнергии, воды, подключение зарядных устройств.

Как туризм влияет на экологию

В ходе дискуссии об экологических проблемах в Абхазии был поднят вопрос о влиянии туристического потока на окружающую среду.

Эколог Михаил Кирия подчеркнул, что развитый в Абхазии дикий туризм является худшей формой туризма. Туристический поток, который есть, оказывает негативное влияние на окружающую среду. Возникают опять же проблемы мусора, природных ресурсов, загрязнения национальных парков.

"За последние несколько лет количество автотранспорта на территории Рицинского национального реликтового парка увеличилось в десятки раз. Автомобильные выхлопы и масла загрязняют экосистему в горах", - сказал он.

Эколог добавил, что часть финансовых средств от туристического сезона должна направляться на решение экологических проблем. Ведь привлекательность Абхазии как туристической страны во многом строится на климатических условиях. Если экосистема Абхазии разрушится, то не будет и туризма.

Экопросвещение через искусство

Теме экологического просвещения населения уделили большое внимание в ходе дискуссии. Ведь порой от незнания даже с добрыми намерениями можно навредить себе и окружающей среде.

"Вопрос хранения мусора порой становится более безопасным, чем утилизация в любом виде. Например, при сожжении пластмассовых бутылок, полиэтиленовых пакетов, батареек в атмосферу выделяются химические вещества, отравляющие воздух", - добавил эколог.

Зрители активно участвовали в обсуждения вопроса экологического просвещения. Многие пришли к выводу, что экопросвещение важно распространять с помощью социальных сетей. Также подчеркнули значимость экологического образования среди молодежи.

Влиять на экологическое просвещение можно и через искусство. На мероприятии была показана подборка социальных фото и видеороликов. По мнению организаторов дискуссии, с помощью такой подборки возможно донести до общества значимость экологических проблем.

Художник Арутан Читанава рассказал про проект от компании Colors of Nation "Спасем пальмы вместе". В ходе этого проекта средства, собранные с продажи продукции компании, направляются на финансирование лечения пальм.

Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня", организованный Colors of Nation, проходит в морском порту Сухума с 20 по 27 мая.

В ходе арт-фестиваля уже состоялась дискуссия на тему развития современного искусства в Абхазии, прошел показ фильма "Бернинг-мен", состоялся открытый разговор на тему свободы и абхазских традиций. Разрисована большая часть арт-объекта на стенах морского порта Сухума. У нового арт-объекта с современной хореографией выступили абхазские артистки. Спонсорами арт-фестиваля "Завтра наступит уже сегодня" выступили компания "Аквафон", морской порт и администрация Сухума, информационную поддержку оказывает Sputnik Абхазия.