Фестиваль культуры "Стоянка человека" пройдет в два этапа в 2021 году

Фестиваль всемирно известного абхазского писателя, поэта и философа Фазиля Искандера "Стоянка человека" проводится уже в седьмой раз.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Седьмой международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" пройдет в два этапа в 2021 году, в июне и октябре, сообщается на сайте Министерства культуры Абхазии.

Фестиваль проводится министерством совместно с Международным фондом культуры Фазиля Искандера, свое название он получил по одноименному рассказу Искандера.

Открытие VII фестиваля "Стоянка человека" состоится 21 июня в Государственном русском театре драмы имени Искандера. Театр представит режиссерскую лабораторию по текстам романа "Сандро из Чегема", где приглашенные режиссеры покажут эскизы возможного будущего спектакля.

Второй этап фестиваля пройдет в октябре. В его программу входит выставка иллюстраций победителей конкурса по произведениям Искандера среди студентов и выпускников МГХПА им. Строганова, а также выставка эскизов памятных монет к 90-летию Фазиля Искандера, выполненных по заказу Национального банка Абхазии для выпуска в обращение.

Кроме того в октябре Минкульт совместно с Сухумским Домом Юношества проведет ежегодный конкурс детского рисунка "Грушевый компот".

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