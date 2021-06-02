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Фазиль Абдулович Искандер

Фестиваль культуры "Стоянка человека" пройдет в два этапа в 2021 году

© Sputnik / Анатолий Гаранин
Культура
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Sputnik Абхазия
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Фестиваль всемирно известного абхазского писателя, поэта и философа Фазиля Искандера "Стоянка человека" проводится уже в седьмой раз.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Седьмой международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" пройдет в два этапа в 2021 году, в июне и октябре, сообщается на сайте Министерства культуры Абхазии.

Фазиль Искандер
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Фестиваль проводится министерством совместно с Международным фондом культуры Фазиля Искандера, свое название он получил по одноименному рассказу Искандера.

Открытие VII фестиваля "Стоянка человека" состоится 21 июня в Государственном русском театре драмы имени Искандера. Театр представит режиссерскую лабораторию по текстам романа "Сандро из Чегема", где приглашенные режиссеры покажут эскизы возможного будущего спектакля.

Второй этап фестиваля пройдет в октябре. В его программу входит выставка иллюстраций победителей конкурса по произведениям Искандера среди студентов и выпускников МГХПА им. Строганова, а также выставка эскизов памятных монет к 90-летию Фазиля Искандера, выполненных по заказу Национального банка Абхазии для выпуска в обращение. 

Кроме того в октябре Минкульт совместно с Сухумским Домом Юношества проведет ежегодный конкурс детского рисунка "Грушевый компот".

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