Башкирский театр оперы и балета впервые выступит в Абхазии

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Башкирский Государственный театр оперы и балета выступит в Абхазии 22 и 23 июня, сообщили Sputnik в пресс-службе театра.

"В Абхазию мы везем две программы. Первая - это спектакль-мюзикл "Летучий корабль", созданный композитором Максимом Дунаевским. Вторая программа будет представлена в Пицундском храме. В храме состоится выступление оперных исполнителей", - рассказали в пресс-службе театра.

Премьера мюзикла "Летучий корабль" состоится 22 июня на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Эта постановка - добрая и красивая история о любви и счастье, которая будет интересна и понятна как взрослым, так и детям, отметили в театре.

На следующий день, 23 июня, в Пицундском храме в исполнении артистов Башкирского театра прозвучат популярные романсы и арии. Выступление пройдет совместно с заслуженным артистом Абхазии органистом Лукой Гаделия.

Башкирская оперная студия была создана в 1932 году. В течение первых двух лет оперный театр дал 13 премьер. Оперная студия была реорганизована в театр оперы и балета в 1938 году. В 2006 году театру присудили Премию Правительства России в номинации "Лучший творческий коллектив". В 2008 году после успешного выступления симфонического оркестра Башкирского театра в Южной Корее театру присудили высокую награду - копию Короны первого корейского императора.