Дебют "зеленых": кто устроил переполох на сцене РУСДРАМа

Второй выпуск детской театральной студии РУСДРАМа отметил свой выпускной дебютом на сцене. Корреспондент Sputnik побывал на премьере и узнал, что за переполох устроили маленькие артисты.

Премьерный спектакль "Лесной переполох" на сцене РУСДРАМа представил второй выпуск детской театральной студии, которую назвали "Чик". Постановка уже давно должна была порадовать зрителей, но всему мешали карантин и антиковидные ограничения.

Асмат Цвижба, Sputnik

Доверие и ответственность

Режиссер-постановщик спектакля Джамбул Жордания, он же руководитель студии и автор сценария. Написана постановка была 12 лет назад на абхазском языке, но показать ее на сцене не было повода.

Студия начала заниматься в 2019 году и должна была быть выпущена в 2020-м, но из-за ограничений пришлось отложить выпускной. В группе 11 человек от 10 до 16 лет.

Джамбул считает, что с детьми в какой-то степени работать легче – они менее капризные, не спорят и безоговорочно доверяют, проблем с дисциплиной не было.

"Но ответственности здесь не меньше, чем со взрослыми, потому что присутствует и воспитательная часть. Можно даже сказать, что воспитание здесь в первую очередь", - сказал он.

Первый опыт и эмоции

Спектакль "Лесной переполох" рассказывает о волшебных существах, которые жили в лесах много лет назад. Они были не видимы для людей, но очень помогали им.

И вот в один прекрасный день существа узнают, что король царства намерен срубить их лес, а на его месте построить город. Новость повергает в шок жителей леса, они пытаются объединиться и найти выход из ситуации.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля детской группы русдрама "Лесной переполох"

На удивление, на сцене дети чувствовали себя очень уверенно и слаженно, не стеснялись, не запинались, текста не забывали. От задорных танцев на месте не могли усидеть даже самые маленькие зрители, которые, кстати, ни разу не отвлеклись на гаджеты, в отличие от мам, которые пытались запечатлеть каждый момент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля детской группы русдрама "Лесной переполох"

Сказка, конечно же, закончилась хорошо. Друзья нашли выход и спасли лес. По словам Жордания, главная тема постановки – необходимость беречь окружающий мир.

Над постановкой работали более двух месяцев, а последнюю неделю приходилось даже отпрашивать ребят от уроков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля детской группы русдрама "Лесной переполох"

На сцене превалировали дамы. Самая маленькая из них десятилетняя Ада Басария. Девочка признается, что сама попросила маму привести ее на кастинг, потому что пересмотрела почти все спектакли РУСДРАМа и мечтала попасть на сцену.

"Я пришла, спела песню, рассказала басню, стихотворение и рассказ. Я никогда ничего не стеснялась. В начале мне было чуть страшно на сцену выходить, а потом нет", - рассказала она.

Ради театра Ада иногда прогуливала английский, танцы и даже фортепиано, а уроки приходилось делать вечером. Но девочка ни о чем не жалеет, быть актрисой – ее мечта.

Саид Хватыш – выпускник первого набора студии. Его попросили помочь, так как не хватало мальчиков. Саид этому только обрадовался, для себя он уже давно решил, что будет поступать на актерский.

"Я с детства хотел этим заниматься. Эта профессия, как химическая реакция, такая профессия, где познается все. Я никогда не брошу ее, хотя некоторые родственники против и говорят, что нужно выбрать еще какую-то другую профессию", - считает он.

Премьера спектакля детской группы русдрама "Лесной переполох" © Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля детской группы русдрама "Лесной переполох" © Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля детской группы русдрама "Лесной переполох" © Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля детской группы русдрама "Лесной переполох" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля детской группы русдрама "Лесной переполох"

По словам Саида, перед выходом на сцену он волнуется, но, тот, кто не волнуется, не может называть себя героем. Опыта у Саида побольше, чем у сверстников. Он уже задействован в основной труппе РУСДРАМа, в постановке "Солярис", играет фантома.

Саида и его коллег по сцене зрители еще долго не отпускали со сцены, задарили цветами и аплодисментами. В конце дети получили сертификаты об окончании студии. Это их первый шаг к возможной актерской карьере.