Музыкальный фестиваль "Grand Opera Gala" пройдет в Абхазии в шестой раз

В 2021 году концерты состоятся на сцене РУСДРАМа и в органном зале Пицундского храма. Фестиваль проводится в Абхазии с 2015 года.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Музыкальный фестиваль "Grand Opera Gala" пройдет в Абхазии 20 и 21 августа, рассказал Sputnik художественный руководитель фестиваля Саид Гобечия.

В 2021 году фестиваль уже в шестой раз представит публике новое поколение музыкантов.

20 августа в РУСДРАМе будет показана комическая опера "Дон Паскуале" в трех действиях. Опера входит в двадцатку самых популярных итальянских представлений и ежегодно исполняется в 150 театрах мира.

По словам Гобечия, для исполнения оперы в Абхазию приглашен Симфонический оркестр войск национальной гвардии России, солист Пермского академического театра оперы и балета Тимофей Павленко, солистка Абхазской государственной филармонии Альдона Цкуа. Хоровые сцены исполнит Государственная капелла Абхазии.

21 августа концерт пройдет в органном зале Пицундского храма. Выступать будут солистка московского театра "Новая опера" Зарина Абаева, солисты Абхазской государственной филармонии Нана Черкезия, Елена Анкваб и Алхас Ферзба, заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.

"Основная цель фестиваля заключается в том, чтобы собрать воедино известных молодых абхазских артистов, а также приглашать музыкантов из России и других стран, продемонстрировать высочайший творческий потенциал современной абхазской музыкальной культуры, сделать культурную жизнь Республики Абхазия еще более насыщенной", - сказал Гобечия.

Фестиваль "Grand Opera Gala" с участием абхазских оперных исполнителей впервые прошел на сцене Абхазского драматического театра в 2015 году. Он проходит при поддержке правительства Абхазии, "Росэнергоатома", Евразийского совета композиторов и музыкальный деятелей и сотовой компании "А-мобаил".