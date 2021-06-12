Владимир Путин вручил Хибле Герзмава госпремию России

По случаю Дня России в Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония вручения Госпремий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин вручил государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства оперной певице, Народной артистке России и Абхазии, солистке Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Хибле Герзмава.

"Я горжусь тем, что я народная артистка великой страны - России, народная артистка Республики Абхазия, где я родилась. И сегодня, получая Государственную премию из ваших рук, я с еще большей гордостью продолжу свой музыкальный путь. Для меня очень важно, что музыкальные традиции России живут и обогащают мировую культуру", - обратилась певица к Владимиру Путину.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР.

С 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей.

Оперная певица Хибла Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.

Герзмава является народной артисткой РФ, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".