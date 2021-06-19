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Пианисты из Абхазии смогут принять участие в фестивале "Grand Piano in Palace"

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Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210619/1032652992/Pianisty-iz-Abkhazii-smogut-prinyat-uchastie-v-festivale-Grand-Piano-in-Palace.html

Мастер-класс известного российского пианиста Александра Яковлева состоялся в Абхазии в пятницу 18 июня.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. У юных пианистов из Абхазии есть шанс выступить на международном ежегодном музыкальном фестивале "Grand Piano in Palace", который проходит в Санкт-Петербурге, рассказал в интервью радио Sputnik пианист, организатор фестиваля Александр Яковлев.

18 июня Яковлев дал мастер-класс для абхазских пианистов. Он отметил способность юных пианистов республики и работу педагогов.

"Если любишь играть, то проблем никаких нет. Просто сталкиваешься с тем, что, когда нервничаешь, зажимаются плечи, руки, втягивается голова, и он не понимает, почему не получается. Задача педагога, не правильно поставить пальцы, а дать ребенку возможность, чтобы он понял, как сделать правильно самому. Обязательное развитие – это развитие мыслительного процесса, чем мы и занимались с детьми. После мастер-класса дети выходили окрыленными, я им сказал, что, если они закрепят полученные знания сегодня, то у них 75 процентов останется", - сказал он.

17 июня Яковлев впервые дал концерт в абхазской Госфилармонии.

"Мне достаточно пары секунд, чтобы прочувствовать публику и то внимание, с каким они слушают классическую музыку. Для меня было большим сюрпризом, что люди слушают классическую музыку, затаив дыхание. Мне это было лестно, приятно", - добавил он.

Grand Piano in Palace – международный ежегодный музыкальный конкурс-фестиваль, проходящий в Санкт-Петербурге с 2017 года.  Он был создан по инициативе известного пианиста Александра Яковлева. Впервые был проведен в 2017 году в Царском Селе. В рамках фестиваля проводятся мастер-классы с педагогами, выступления педагогов вместе с участниками, лекции.

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