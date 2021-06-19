Эксперименты с Искандером: эпический эскиз в РУСДРАМе

В РУСДРАМе продолжают готовиться к открытию фестиваля Фазиля Искандера, который в этом году обещает удивить зрителей эскизами спектаклей по произведению писателя.

Третий день творческой лаборатории "Сандро" проходит так же активно, как и предыдущие. Актеры и режиссеры "рассыпались" по разным углам театра и не теряют ни минуты, ведь эскиз спектакля нужно представить зрителю уже 21 июня.

Эпический Фазиль

Первым на сцене посчастливилось репетировать Антону Корнилову, который выбрал для постановки "Рассказ мула старого Хабуга". Поставить он его решил в брехтовском стиле, более известном как эпический театр.

"Мне кажется, что брехтовская культура, античный театр с хором, как действующим лицом, открытая природа игры мог бы очень хорошо лечь в этот рассказ", - считает режиссер.

В спектакле играют актеры РУСДРАМа Марина Сичинава, Саид Лазба, Кирилл Шишкин, Аманда Кварацхелия, Джамбул Жордания. По словам режиссера, при выборе актеров он прислушивался к директору театра Ираклию Хинтба, но важно для него было и желание самих артистов.

"Я рад, что так сложилось. Вообще, народу должно было быть больше, но в итоге столько, сколько нужно. Это принцип Щукинской школы", - сказал он.

Режиссерская лаборатория - "Сандро" © Sputnik / Марианна Кубрава

Режиссерская лаборатория - "Сандро" © Sputnik / Марианна Кубрава

Режиссерская лаборатория - "Сандро" © Sputnik / Марианна Кубрава

Режиссерская лаборатория - "Сандро" © Sputnik / Марианна Кубрава

Режиссерская лаборатория - "Сандро" © Sputnik / Марианна Кубрава

Режиссерская лаборатория - "Сандро" © Sputnik / Марианна Кубрава 1 / 6 © Sputnik / Марианна Кубрава Режиссерская лаборатория - "Сандро"

Близкая история

На сцене настоящий творческий хаос – артисты по ходу изучают текст и движения, меняют манеру поведения и игры, по нескольку раз отыгрывают одну и ту же сцену – все должно быть идеально.

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В текст не подглядывает только Джамбул Жордания. Кажется, он уже давно вжился в образ Хабуга. Еще при распределении ролей актер изъявил желание сыграть именно в этом отрезке.

"Из того, что было предложено, этот рассказ чуть больше греет меня. Но у меня не было приоритетов, я сказал, что готов ко всему. Все творчество Искандера пропитано нашей бытовой философией, и все герои мне очень понятны, потому что все лето я проводил в деревне и у меня были схожие наблюдения", - сказал он.

Джамбул отметил, что с режиссером работать комфортно и концепция понятна, но за такой короткий промежуток времени полностью вжиться в роль и показать все не удастся.

"Это эскиз и его нужно сделать убедительным. Это такой набросок, из чего может вырасти большой спектакль. В нашем эскизе только четвертая часть от всего рассказа", - сказал он.

Плоды этих и других репетиций в рамках режиссерской лаборатории можно будет увидеть на сцене РУСДРАМа 21 июня.