20:45 19 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.22
  • EUR85.99
Поиск

Ансамбль "Абаза" взял Гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге

© Foto / instagram/ensemble_abaza
Культура
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/13/1032658865.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210619/1032658901/Ansambl-Abaza-vzyal-Gran-pri-na-festivale-v-Sankt-Peterburge.html

Первый международный конкурс-фестиваль творчества "Невский проспект" проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Государственный детский хореографический ансамбль "Абаза" взял Гран-при I международного фестиваля "Невский проспект" в северной столице России. Об этом сообщается на странице ансамбля в Instagram.

Главного приза удостоился "Абхазский перепляс" в исполнении ансамбля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ABAZA NATIONAL DANCE ♥️PSUALA✋ (@ensemble_abaza_spb)

Отмечается, что участники ансамбля заняли и первые места в различных номинациях фестиваля.

Первый международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества "Невский проспект" проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Среди номинаций фестиваля: вокал, авторская песня, театр, хореография, театр мод, инструментальный жанр, цирк, конкурсы концертмейстеров и балетмейстеров. 

Хореографический ансамбль "Абаза" - лауреат и победитель фольклорных конкурсов. В репертуаре коллектива танцы народов мира. Руководит ансамблем заслуженная артистка Абхазии Циала Чкадуа.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Евро-2020: острые моменты и яркие эмоции
"По одной в руки": жителям Ялты выдают питьевую воду
График выплат российских пенсий в Абхазии: июнь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться