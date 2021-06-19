Ансамбль "Абаза" взял Гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге

Первый международный конкурс-фестиваль творчества "Невский проспект" проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Государственный детский хореографический ансамбль "Абаза" взял Гран-при I международного фестиваля "Невский проспект" в северной столице России. Об этом сообщается на странице ансамбля в Instagram.

Главного приза удостоился "Абхазский перепляс" в исполнении ансамбля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ABAZA NATIONAL DANCE ♥️PSUALA✋ (@ensemble_abaza_spb)

Отмечается, что участники ансамбля заняли и первые места в различных номинациях фестиваля.

Первый международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества "Невский проспект" проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Среди номинаций фестиваля: вокал, авторская песня, театр, хореография, театр мод, инструментальный жанр, цирк, конкурсы концертмейстеров и балетмейстеров.

Хореографический ансамбль "Абаза" - лауреат и победитель фольклорных конкурсов. В репертуаре коллектива танцы народов мира. Руководит ансамблем заслуженная артистка Абхазии Циала Чкадуа.

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