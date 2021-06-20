Театральный фестиваль и оркестр в гостях: культурная афиша Абхазии

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 21 по 27 июня.

Премьерные комедии, открытие фестиваля Фазиля Искандера и выступление Башкирского театра оперы и балета в культурной афише Абхазии с 21 по 27 июня.

Абхазский государственный драмтеатр

22 июня в театре артисты Башкирского театра оперы и балета покажут музыкальную сказку "Летучий корабль". В сказочной стране развернутся удивительные приключения принцессы Забавы, Вани-трубочиста, Бабок-Ежек, Царя, Водяного.

24 и 25 июня в 19:00 в Абхазском драмтеатре премьера. Спектакль режиссера Адгура Кове "Дорогая Памела". Это история чудаковатой американской леди Памелы Кронки, которой предстоит встреча с аферистами.

На сцене три поколения артистов театра. А в главных ролях Виолетта Маан и Мая Джикирба.

А каждую пятницу в 17:00 в театре летний концертный сезон Государственного камерного оркестра Абхазии.

Абхазский государственный молодежный театр

23 июня в 19:00 в Абхазском драмтеатре будет показана "Вестсайдская история". Бессмертная история Ромео и Джульетты в новой интерпретации вновь заставит зрителей всплакнуть.

Русский драматический театр имени Фазиля Искандера

21 июня в 18:00 в РУСДРАМе откроется Фестиваль Искандера, будут показаны эскизы спектаклей режиссерской лаборатории "Сандро". Четыре молодых режиссёра представят четыре эскиза спектаклей по произведениям Фазиля Искандера.

23 июня в 19:00 на сцену, чтобы до слез рассмешить зрителей, вернутся Примадонны, а 25 июня в 12:00 детям покажут "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком".

26 июня в 19:00 на сцене театра "Хаджи-Мурат". Постановка для настоящих ценителей современного искусства, пластики, образов и метафор.

27 июня в 19:00 комедия "Кьоджинские перепалки" режиссера Александра Коручекова. Отличный способ закончить неделю и поднять себе настроение.

Центральный выставочный зал

21 июня в Центральном выставочном зале откроется персональная выставка "Движение" члена Союза художников Абхазии Апщи Хагба. Работы, которые будут представлены на выставке, были написаны художницей в графическом стиле в течение последнего года, она их создавала во время "локдауна", вызванного пандемией коронавируса.

Пицундский храм

23 июня в Органном зале Пицундского храма состоится выступление Башкирского театра оперы и балета.

В программе прозвучат популярные романсы и арии в исполнении известного оперного баса, художественного руководителя театра заслуженного артиста России Аскара Абдразакова. Концертный хор представит программу "О вечном".