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Режиссеры презентовали потенциал Абхазии на кинофоруме в Черкесске

© Foto / Facebook/КАВКАЗ СЕГОДНЯ
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210620/1032658933/Rezhissery-prezentovali-potentsial-Abkhazii-na-kinoforume-v-Cherkesske-.html

Северо-Кавказский молодежный кинофорум проходит в Черкесске с 18 по 21 июня в рамках Всероссийского молодежного кинофорума.

СУХУМ, 19 июн- Sputnik. Режиссеры из Абхазии принимают участие в Северо-Кавказском молодежном кинофоруме в Черкесске. Об этом режиссер Даут Логуа рассказал в интервью радио Sputnik.

Screenshot: YouTube/Inar Narmania
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По его словам, молодые режиссеры из республик Северного Кавказа и городов России представляют потенциал своей территории как киноплащадки.

Также режиссеры будут презентовать проекты, чтобы получить призовые награды от Союза кинематографистов России и других организаций - 500 000 рублей на один проект. Деньги будут выделять только внутренним проектам из России.

В первый день участники из Абхазии рассказали о потенциале республики и сделали ролик, в котором показали киноисторию Абхазии.

"Рассказали, что местное сообщество намного активнее воспринимает съемки, хочет участвовать, и потенциал такой, что при Министерстве культуры будет создана комиссия, которая сделает прием съемочных групп более упрощенным. Потому что чаще всего у них нет четкой информации о том, что такое Абхазия, как здесь снимать", - сказал он.

По словам Логуа, участие в форуме интересно не только для режиссеров и сценаристов

"Это большой пласт кинопрофессий, от осветителей до помощников в административном цеху. Это большая возможность предоставить им рабочие места. Чем больше проектов будет приезжать, тем полезнее это со всех фронтов", - отметил он.

Северо-Кавказский молодежный кинофорум продлится до 21 июня. В его рамках будут проведены мастер-классы, тренинги и презентации.

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