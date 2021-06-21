VII международный фестиваль культуры "Стоянка человека" открылся в Сухуме

В 2021 году фестиваль культуры "Стоянка человека" проходит в Абхазии в два этапа - в июне и октябре.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Седьмой международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" открылся в Государственном русском театре драмы в понедельник 21 июня.

"Сегодня мы открываем седьмой международный фестиваль Фазиля Искандера" Стоянка человека". Во всем мире сейчас какая-то нестабильность, лихорадит не только экономические, политические системы, но и наши души. Есть ощущение, что мир постепенно сползает к какому-то хаосу, к какой-то потере себя", - сказал генидектор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, открывая фестиваль.

На помощь к людям в такой нестабильной обстановке в мире может прийти искусство, культура, отметил он.

"Я очень рад, что сегодня мы с вами вместе окажемся участниками удивительного театрального путешествия, протяженностью в несколько часов. Фазиль Искандер это культурный мост, объединяющий Абхазию и Россию. Никто на русском языке не сказал лучше о природе абхазского человека, никто не смог раскрыть внутренние механизмы абхазской жизни, причем сделать это с любовью, с человечностью, с мягкой иронией и с состраданием", - подчеркнул Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ираклий Хинтба

На открытии фестиваля будут представлены четыре эскиза, подготовленные в рамках режиссерской лаборатории "Сандро". Для работы над четырьмя постановками по главам из романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема" в Абхазию приехали четыре молодых режиссера – выпускники ГИТИСа Андрей Маник, Роман Лыков, Ленара Гадельшина и выпускник Щукинского училища Антон Корнилов.

Режиссеры представят четыре эскиза – "Игроки", "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист", "Харлампо и Деспина" и "Рассказ мула старого Хабуга". Каждый примерно по 40 минут – такие правила творческой лаборатории. Все работы будут показаны 21 июня, один из эскизов в будущем перерастет в полноценный спектакль.

По итогам показов эскизов будет зрительское голосование и голосование экспертного совета, оценки объединят и таким образом будет выбран один из эскизов, который в следующем году станет полноценным спектаклем в репертуаре РУСДРАМа.

Второй этап фестиваля "Стоянка человека" пройдет в октябре. В его программу войдет выставка иллюстраций победителей конкурса по произведениям Искандера среди студентов и выпускников МГХПА имени Строганова, а также выставка эскизов памятных монет к 90-летию Фазиля Искандера, выполненных по заказу Национального банка Абхазии для выпуска в обращение.

Кроме того, в октябре Минкульт совместно с сухумским Домом юношества проведет ежегодный конкурс детского рисунка "Грушевый компот". Sputnik Абхазия выступает информационным партнером фестиваля "Стоянка человека".