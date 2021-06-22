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Лучший эскиз режиссерской лаборатории "Сандро": выбор читателей Sputnik

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Темы:
Режиссерская лаборатория "Сандро" в РУСДРАМе (11)
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Sputnik Абхазия
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Четыре приглашенных режиссера 21 июня представили в РУСДРАМе результаты работы режиссерской лаборатории "Сандро", проходившей в рамках седьмого Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека".

На сцене РУСДРАМа показали четыре эскиза по роману Искандера "Сандро из Чегема". К работе над эскизами четыре молодых режиссера – выпускники ГИТИСа Андрей Маник, Роман Лыков, Ленара Гадельшина и выпускник Щукинского училища Антон Корнилов - приступили 17 июня.

Опрос

Лучший эскиз режиссерской лаборатории "Сандро": выбор читателей Sputnik
  • "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист" в постановке Андрея Маника
    75.0% (3)
  • "Харлампо и Деспина" в постановке Романа Лыкова
    25.0% (1)
  • "Рассказ мула старого Хабуга" в постановке Антона Корнилова
    0% (0)
  • "Игроки" в постановке Ленары Гадельшиной
    0% (0)
Проголосовали: 4
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Результаты
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По итогам показов прошло зрительское голосование и голосование экспертного совета, оценки были объединены и выбран победитель - "Рассказ мула старого Хабуга". Этот эскиз в следующем году станет полноценным спектаклем в репертуаре РУСДРАМа.

Sputnik Абхазия собрал небольшие ролики по каждому из четырех эскизов и предлагает читателям проголосовать за один из них. Голосовать по ссылке>>

"Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист" в постановке Андрея Маника

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Эксперименты с Искандером: "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист"

"Харлампо и Деспина" в постановке Романа Лыкова

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© Видео Адруг Авидзба, Акоп Кущян
Эксперименты с Искандером: спектакль "Харлампо и Деспина"

"Рассказ мула старого Хабуга" в постановке Антона Корнилова

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© Видео Адруг Авидзба, Акоп Кущян
Эксперименты с Искандером: "Рассказ мула старого Хабуга"

"Игроки" в постановке Ленары Гадельшиной

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Эксперименты с Искандером: спектакль "Игроки"
Темы:
Режиссерская лаборатория "Сандро" в РУСДРАМе (11)

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