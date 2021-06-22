Четыре приглашенных режиссера 21 июня представили в РУСДРАМе результаты работы режиссерской лаборатории "Сандро", проходившей в рамках седьмого Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека".
На сцене РУСДРАМа показали четыре эскиза по роману Искандера "Сандро из Чегема". К работе над эскизами четыре молодых режиссера – выпускники ГИТИСа Андрей Маник, Роман Лыков, Ленара Гадельшина и выпускник Щукинского училища Антон Корнилов - приступили 17 июня.
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Лучший эскиз режиссерской лаборатории "Сандро": выбор читателей Sputnik
"Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист" в постановке Андрея Маника
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(3)
"Харлампо и Деспина" в постановке Романа Лыкова
25.0%
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"Рассказ мула старого Хабуга" в постановке Антона Корнилова
По итогам показов прошло зрительское голосование и голосование экспертного совета, оценки были объединены и выбран победитель - "Рассказ мула старого Хабуга". Этот эскиз в следующем году станет полноценным спектаклем в репертуаре РУСДРАМа.
Sputnik Абхазия собрал небольшие ролики по каждому из четырех эскизов и предлагает читателям проголосовать за один из них. Голосовать по ссылке>>
"Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист" в постановке Андрея Маника
Верховный суд Абхазии приступил к рассмотрению дела о стрельбе на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года, в результате которой были убиты Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава.