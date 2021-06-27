Спектакли и детский фильм: культурная афиша Абхазии

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 28 июня по 4 июля. На предстоящей неделе в Абхазском драмтеатре, РУСДРАМе покажут спектакли, а в Государственной филармонии детский фильм - "Цветок времени".

Sputnik

Абхазский драмтеатр

28 июня в 19:00 на сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба состоится показ музыкального спектакля "Маленький принц" по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Музыкальный спектакль исполнит "Театральный центр Станиславский" и Детский продюсерский Центр "Famous Star" из Москвы.

1 и 2 июля в 19:00 состоится показ спектакля "Цилиндр" по произведению Эдуардо де Филиппо.

2 июля в 17:00 в Абхазском драмтеатре пройдет концерт "Шедевры мировой музыки" в исполнении Государственного камерного оркестра Абхазии.

Абхазская госфилармония

28 июня в Абхазского государственной филармонии имени Рождена Гумба состоится премьерный показ российского детского фильма "Цветок времени", начало в 14:00. Фильм рассказывает об истории московской семьи, которая едет на отпуск из Москвы в Сочи.

Впереди у героев три недели безмятежного отдыха в одном из Сочинских санаториев. Брат и сестра, Володя и Лиза, благодаря природным явлениям перемещаются во времени, из 1980 в 2020 год, где все для них необычно и чуждо.

Ребята частично теряют память, не понимают, где находятся, и хотят найти дорогу к родителям. Они знакомятся с детьми 2020 года, которые сначала не верят пришельцам из прошлого, а затем решают помочь двойняшкам вернуться в свою эпоху.

РУСДРАМ

29 июня в 19:00 состоится показ спектакля "Солярис" по роману Станислава Лема. Режиссер постановки Артем Устинов.

1 июля в 19:00 в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоится показ спектакля "Ревизор".

2 июля в 19:00 в РУСДРАМе покажут спектакль "Последний из ушедших" по одноименному роману Баграта Шинкуба.

3 июля в 12:00 состоится показ спектакля "Принцесса и свинопас" по Гансу Христиану Андерсену.

3 июля в 19:00 артисты театра вновь покажут "Последнего из ушедших" по роману Баграта Шинкуба.

4 июля в 19:00 в РУСДРАМе состоится показ моноспектакля "Бродский".