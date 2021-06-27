Слепить царя: что вдохновило абхазского скульптора создать образ Леона II

Что толкнуло скульптора на создание этого образа, с каким препятствием он столкнулся, читайте в материале Sputnik.

Несмотря на то, что Леон II был первым царем Абхазии, его скульптуру нельзя увидеть ни на площадях, ни в парках республики.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Прикоснуться к истории

В мастерской Сухумского художественного училища вот уже два года идет работа над созданием скульптуры первого абхазского царя Леона II. Директор учебного заведения Амиран Адлейба давно вынашивал идею воплотить образ этой исторической личности.

Поправляя части лица скульптуры, слепленной из глины, он начал рассказывать о предыстории создания работы. "Многие художники за редким исключением думают о создании этого образа, художники, живописцы, графики и, конечно, эта тема очень важная. Руслан Габлия сделал замечательный барельеф и был утвержден эскиз монеты. Лет 15 тому назад я тоже сделал бюст, правда, не сохранил его, остались только фотографии разных ракурсов", - говорит скульптор.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян Создание скульптуры первого царя Абхазии в художественном училище

Поделился он и воспоминаниями, связанными с беседой с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба. "Он хотел поставить статую в полный рост на площади Свободы, но я по своей наивности и неосторожности сказал, что там надо не Леона II ставить коль это площадь Свободы а скульптуру ангела хранителя, как Сатаней Гуашьа. И он тогда сказал, что поставит скульптуру на Сухумской горе, чтобы все его видели", - отметил Адлейба.

© Sputnik Леон Гуния, Анжелика Бения Большая нартская семья

Скульптор создавал много маленьких фигур царя, делал эскизы, на которых Леон II сидел на коне, было множество вариантов. Создать полноценную скульптуру он решил для того, чтобы внести свою лепту в сохранение памяти об исторической личности.

"Я почти два года занимаюсь этой работой, я на один месяц отошел от скульптуры, оставил ее без внимания и занимался работой к конкурсу по созданию скульптуры Владислава Ардзинба. В какой-то момент я зашел в мастерскую и увидел, что скульптура Леона II разошлась на три части, она упала и сильно повредилась. Это, конечно, был большой удар для меня, мне пришлось опять собирать скульптуру заново", - подчеркнул мастер.

Царская работа

В своей работе Амиран Адлейба ориентировался на историческую науку и на иконописное изображение царя Лоена II.

"Мира Хотелашвили-Инал-ипа занимается средневековой историей, существует маленькая икона, есть и работа Руслана Габлия. Я не ухожу от них далеко, ценю все работы, в то же время стараюсь смотреть шире, начиная с образа Сфинкса. Я как бы трансформирую известные мировые личности, анализируя их образы, я пришел к этому синтезу", - говорит скульптор.

Создание скульптуры – личная инициатива Амирана Адлейба, и по его словам, не создать образ он не мог, так как сопротивляться внутренней потребности он не захотел.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глиняная скульптура первого абхазского царя Леона II

"После бюста Дмитрия Гулиа, который также является большой величиной, я снова решил замахнуться на создание образа значимой фигуры для истории Абхазии, не сделать этого я не мог", - отметил он.

Первый этап работы, в ходе которого автор использует глину, близится к завершению, затем предстоит сделать гипсовую копию работы. На вопрос, хотел бы он, чтобы его работа украшала какую-нибудь площадь, парк в республике, Адлейба ответил, что ему небезразлична судьба работы.

"Конечно, я бы обратился к правительству, чтобы все-таки обратили на это внимание, я буду искренне благодарен, если это произойдет", - заключил автор скульптуры.

Амиран Адлейба и его скульптура царя Леона © Sputnik / Томас Тхайцук

Глиняная скульптура первого абхазского царя Леона II © Sputnik / Томас Тхайцук

Амиран Адлейба и его скульптура царя Леона © Sputnik / Томас Тхайцук

Амиран Адлейба © Sputnik / Томас Тхайцук

Амиран Адлейба и его скульптура царя Леона © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Амиран Адлейба и его скульптура царя Леона

К 786 году сложилось раннефеодальное государство – Абхазское царство и первым царем абхазов стал Леон II.

"Когда ослабели греки, отложился от них эристав абхазов по имени Леон, племянник (сын брата) эристава Леона, которому была дана в наследственное владение Абхазия. Этот второй Леон был сыном дочери хазарского царя и, (воспользовавшись) силой их (хазар), отложился от греков, завладел Абхазией и Эгриси до Лихи и принял на себя имя царя абхазов", – так описывает анонимный автор грузинского исторического сочинения XI веке "Летопись Картли" момент образования Абхазского царства. Событие это обычно датируют между 786 и 797 годами или самым концом VIII века.