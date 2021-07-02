Персональная выставка художницы Мадины Бигуаа открылась в ЦВЗ Сухума

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 1 июля открылась персональная выставка художницы Мадины Бигуаа.
"На выставке представлено около тридцати работ, это керамика и графика, над ними я работала последние десять лет, но в основном работы новые. Пишу картины не так часто, как мне хотелось бы, конечно, но мне не нужно какого-то вдохновения, нужно просто начать работать, найти для этого время", - рассказала Бигуаа в эфире радио Sputnik Абхазия.
В Центральном выставочном зале зрители могут увидеть работы Мадины Бигуаа, выполненные в различной технике.
"В основном это живописные работы, традиционная техника – холст, масло, собственно это такое мое ощущение жизни. Работы разные по тематике, есть более реалистичные, абстрактные работы, есть пейзажи, портреты", - сказала художница.
Она призналась, что больше ее привлекает современная живопись – абстрактная, экспрессивная абстракция.
"В моих работах сохраняется теплая палитра, я думаю, это свойство характера, какое-то внутреннее ощущение цвета. Живопись - это всегда отражение характера художника, безусловно, это отражение меня", - подчеркнула она.
Мадина Бигуаа преподает в Сухумском художественном училище, по ее словам, в Абхазии очень талантливая и духовно наполненная молодежь, которая нуждается во всесторонней поддержке.
Выставка будет открыта до 12 июля.