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Персональная выставка художницы Мадины Бигуаа открылась в ЦВЗ Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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На выставке Мадины Бигуаа представлено около тридцати керамических и графических работ, которые относятся к последним десяти годам творчества автора.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 1 июля открылась персональная выставка художницы Мадины Бигуаа.

"На выставке представлено около тридцати работ, это керамика и графика, над ними я работала последние десять лет, но в основном работы новые. Пишу картины не так часто, как мне хотелось бы, конечно, но мне не нужно какого-то вдохновения, нужно просто начать работать, найти для этого время", - рассказала Бигуаа в эфире радио Sputnik Абхазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Открывается персональная выставка Мадины Бигуа

В Центральном выставочном зале зрители могут увидеть работы Мадины Бигуаа, выполненные в различной технике.

"В основном это живописные работы, традиционная техника – холст, масло, собственно это такое мое ощущение жизни. Работы разные по тематике, есть более реалистичные, абстрактные работы, есть пейзажи, портреты", - сказала художница.

Она призналась, что больше ее привлекает современная живопись – абстрактная, экспрессивная абстракция.

"В моих работах сохраняется теплая палитра, я думаю, это свойство характера, какое-то внутреннее ощущение цвета. Живопись - это всегда отражение характера художника, безусловно, это отражение меня", - подчеркнула она.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Открывается персональная выставка Мадины Бигуа

Мадина Бигуаа преподает в Сухумском художественном училище, по ее словам, в Абхазии очень талантливая и духовно наполненная молодежь, которая нуждается во всесторонней поддержке.

Выставка будет открыта до 12 июля.

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