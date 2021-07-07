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Международный фестиваль "OPERA VIVA" пройдет в Сухуме на открытом воздухе

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210707/1032785336/Mezhdunarodnyy-festival-OPERA-VIVA-proydet-v-Sukhume-na-otkrytom-vozhdukhe.html

В этом году фестиваль посвящен великому итальянскому композитору Джоаккино Россини, прозвучат его бессмертные творения.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Международный оперный фестиваль "OPERA VIVA" пройдет в Сухуме в пятницу 9 июля, сообщает Министерство культуры Абхазии.

В программе фестиваля участвуют музыканты из Абхазии и России. В их числе Государственный камерный оркестр Абхазии, Государственная хоровая капелла Абхазии, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, солисты Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, а также известные солисты Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Екатерина Богачева, Юлия Почкалова, Юрий Ростоцкий и Владимир Казаков.

Культурное мероприятие планировалось провести на сцене абхазского государственного драматического театра имени Чанба, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Абхазии, его перенесли на площадь перед театром.

Начало концерта в 20:00.

В этом году фестиваль посвящен великому итальянскому композитору Джоаккино Россини, прозвучат его бессмертные творения.

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