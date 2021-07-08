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Россини под открытым небом: каким будет оперный фестиваль "Opera Viva" в Сухуме

© Sputnik / Марианна Кубрава
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210708/1032797540/Rossini-pod-otkrytym-nebom-kakim-budet-opernyy-festival-Opera-Viva-v-Sukhume.html

Международный оперный фестиваль "Opera Viva" пройдет в Сухуме 9 июля. В этом году фестиваль посвящен великому итальянскому композитору Джоаккино Россини, прозвучат его бессмертные творения.

Культурное мероприятие планировалось провести на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Абхазии его перенесли на площадь перед театром. Об этом знаковом культурном событии в жизни республики на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказали его участники.

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Классика на набережной

Директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания отметила, что изначально фестиваль был ориентирован на сцену театра.

"У нас сидит два оркестра – камерный оркестр Абхазии и симфонический оркестр Адыгеи, наша хоровая капелла, солисты капеллы Судакова. В общей сложности это около ста музыкантов, и помимо этого, у нас были предусмотрены какие-то мизансцены, небольшие декорации для того, чтобы могли себя почувствовать именно в оперном жанре. Но все, что ни делается, все к лучшему, пришлось проект перенести на театральную площадь", - подчеркнула она.

Бжания отметила, что Министерство культуры приобрело недавно очень хорошую и большую сцену, где с удобством могут разместиться все музыканты.

"Площадь очень большая, и я думаю, что и оркестр и капелла свободно там разместятся и все мизансцены, которые были предусмотрены в театре, не потеряются. Более того, мы придумали такие вещи, которые можно делать именно на улице, это касается и работы со светом и какие-то маленькие театральные постановки", - сказала музыкальный руководитель фестиваля.

Помимо того, что мероприятие будет масштабным, он будет отличаться красочностью и фееричностью, обещает Нинель Бжания.

"Будет звучать потрясающая музыка великого Россини, и я думаю, что все жители нашей столицы будут благодарны за этот проект", - подчеркнула она.   

В фестивале принимают участие Государственный камерный оркестр и Государственная хоровая капелла Абхазии, Государственный симфонический оркестр Адыгеи, солисты Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, а также известные солисты Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Екатерина Богачева, Юлия Почкалова, Юрий Ростоцкий и Владимир Казаков.

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На языке музыки

Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Республики Адыгея Петр Темирканов отметил, что абхазские и адыгские музыканты разговаривают на одном творческом языке.

"Дело в том, что для музыкантов нет такой проблемы, музыкальное искусство – самое понятное во всем мире. Для того, чтобы общаться, музыкантам необязательно разговаривать", - заметил музыкант.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра Давид Терзян заметил, что с адыгейским оркестром абхазские музыканты сотрудничают давно и плодотворно, а также подчеркнул необходимость возродить в республике симфонического оркестра. 

"Все будет очень лаконично, красиво, гармонично, потому будет не только оркестр, у нас есть еще солисты, костюмы, которые были специально для них сшиты. Сейчас по всему миру люди боятся, все закрывается, я думаю, на такой площадке можно ничего не бояться. Будет определенная дистанция и концерт будет проходить на открытом воздухе", - сказал Терзян. 

Художественный руководитель и главный режиссер Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова Анатолий Судаков заметил, что в том, что фестиваль пройдет на открытом воздухе, есть свои преимущества – его смогут посмотреть большее количество людей.

"В театре меньше народа могло бы это посмотреть, а тут, отдыхающие и местные жители, вечером прогуливаясь, могут остановиться и послушать такую замечательную музыку, я считаю, что это очень здорово. Да, возможно мы будем сталкиваться с какими-то техническими трудностями, связанными с озвучкой, но я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы это было хорошо", - отметил Судаков.

Музыкальный руководитель проекта "Opera Viva" Нинель Бжания подчеркнула, что существуют планы сделать фестиваль ежегодным, чтобы он проводился не в один, а в несколько дней. 

 

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