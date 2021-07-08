Россини под открытым небом: каким будет оперный фестиваль "Opera Viva" в Сухуме

Международный оперный фестиваль "Opera Viva" пройдет в Сухуме 9 июля. В этом году фестиваль посвящен великому итальянскому композитору Джоаккино Россини, прозвучат его бессмертные творения.

Культурное мероприятие планировалось провести на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Абхазии его перенесли на площадь перед театром. Об этом знаковом культурном событии в жизни республики на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказали его участники.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Классика на набережной

Директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания отметила, что изначально фестиваль был ориентирован на сцену театра.

"У нас сидит два оркестра – камерный оркестр Абхазии и симфонический оркестр Адыгеи, наша хоровая капелла, солисты капеллы Судакова. В общей сложности это около ста музыкантов, и помимо этого, у нас были предусмотрены какие-то мизансцены, небольшие декорации для того, чтобы могли себя почувствовать именно в оперном жанре. Но все, что ни делается, все к лучшему, пришлось проект перенести на театральную площадь", - подчеркнула она.

Бжания отметила, что Министерство культуры приобрело недавно очень хорошую и большую сцену, где с удобством могут разместиться все музыканты.

"Площадь очень большая, и я думаю, что и оркестр и капелла свободно там разместятся и все мизансцены, которые были предусмотрены в театре, не потеряются. Более того, мы придумали такие вещи, которые можно делать именно на улице, это касается и работы со светом и какие-то маленькие театральные постановки", - сказала музыкальный руководитель фестиваля.

Помимо того, что мероприятие будет масштабным, он будет отличаться красочностью и фееричностью, обещает Нинель Бжания.

"Будет звучать потрясающая музыка великого Россини, и я думаю, что все жители нашей столицы будут благодарны за этот проект", - подчеркнула она.

В фестивале принимают участие Государственный камерный оркестр и Государственная хоровая капелла Абхазии, Государственный симфонический оркестр Адыгеи, солисты Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, а также известные солисты Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Екатерина Богачева, Юлия Почкалова, Юрий Ростоцкий и Владимир Казаков.

На языке музыки

Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Республики Адыгея Петр Темирканов отметил, что абхазские и адыгские музыканты разговаривают на одном творческом языке.

"Дело в том, что для музыкантов нет такой проблемы, музыкальное искусство – самое понятное во всем мире. Для того, чтобы общаться, музыкантам необязательно разговаривать", - заметил музыкант.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра Давид Терзян заметил, что с адыгейским оркестром абхазские музыканты сотрудничают давно и плодотворно, а также подчеркнул необходимость возродить в республике симфонического оркестра.

"Все будет очень лаконично, красиво, гармонично, потому будет не только оркестр, у нас есть еще солисты, костюмы, которые были специально для них сшиты. Сейчас по всему миру люди боятся, все закрывается, я думаю, на такой площадке можно ничего не бояться. Будет определенная дистанция и концерт будет проходить на открытом воздухе", - сказал Терзян.

Художественный руководитель и главный режиссер Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова Анатолий Судаков заметил, что в том, что фестиваль пройдет на открытом воздухе, есть свои преимущества – его смогут посмотреть большее количество людей.

"В театре меньше народа могло бы это посмотреть, а тут, отдыхающие и местные жители, вечером прогуливаясь, могут остановиться и послушать такую замечательную музыку, я считаю, что это очень здорово. Да, возможно мы будем сталкиваться с какими-то техническими трудностями, связанными с озвучкой, но я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы это было хорошо", - отметил Судаков.

Музыкальный руководитель проекта "Opera Viva" Нинель Бжания подчеркнула, что существуют планы сделать фестиваль ежегодным, чтобы он проводился не в один, а в несколько дней.