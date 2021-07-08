Гендиректор РУСДРАМа прокомментировал закрытие театров в Абхазии

По приказу министра культуры Абхазии введен запрет на деятельность подведомственных Минкульту учреждений культуры с 12 июля.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Генеральный директор Русского театра драмы имени Искандера Ираклий Хинтба прокомментировал закрытие театров на фоне роста случаев коронавируса в Абхазии.

Он отметил, что учреждения культуры - "единственные учреждения в стране, где строго соблюдаются антиковидные нормы".

"Ну, конечно, если закрывать, то учреждения культуры. Рестораны и тд. ни у кого духу не хватит закрыть. Большое спасибо, особенно за то, что такие решения с нами даже не обсуждаются. А то, что мы - единственные учреждения в стране, где строго соблюдаются антиковидные нормы, никого не интересует. Опять тумблер", - написал Хинтба в своей Facebook.

Гендиректор напомнил, что до 12 июля, когда начнут действовать антиковидные меры, зрители успеют посмотреть несколько спектаклей:

8 июля - "Кьоджинские перепалки";

9 июля - "Последний из ушедших";

10 июля в 12:00 - "Сказка о том, как волк Абга был рыбаком";

10 июля в 19:00 - "БРОДСКИЙ";

11 июля в 19.00 - "Примадонны".

Кроме того, стало известно, что гастроли театра в Сочи со спектаклем "Кьоджинские перепалки" перенесены из-за ситуации с наводнением в курортном городе.

Деятельность подведомственных Министерству культуры Абхазии учреждений культуры будет приостановлена на территории республики с 12 июля.

Ограничительные меры введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в целях защиты здоровья населения Абхазии от коронавируса.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение об ужесточении антиковидных мер: с 5 июля в республике запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита.