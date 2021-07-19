Хибла Герзмава впервые выступила на Арена ди Верона с "Реквиемом" Верди

Арена ди Верона - античный римский амфитеатр, построенный в Вероне в начале нашей эры, сегодня это всемирно известная концертная площадка.

СУХУМ, 19 июл- Sputnik, Асмат Цвижба. Оперная певица Хибла Герзмава впервые выступила на сцене Арена ди Верона. Об этом артистка рассказала в своем аккаунте Instagram.

"Это удивительное состояние, я спела "Реквием" Верди. Ощущение абсолютного полета. Я очень счастлива, что я наконец смогла приехать и спеть, и очень важно, что начало было с реквиема", - сказала Герзмава.

Арена ди Верона - так называют античный римский амфитеатр, построенный в Вероне около 30 года нашей эры. Расположен он на главной площади города. Сегодня это всемирно известная концертная площадка. В 2000 году составе прочих исторических памятников Вероны амфитеатр был включен в число памятников Всемирного наследия.

Хибла Герзмава дебютировала на сцене Арены ди Верона с "Реквиемом" Верди. © Foto / Министерство культуры Абхазии

Хибла Герзмава дебютировала на сцене Арены ди Верона с "Реквиемом" Верди. © Foto / Министерство культуры Абхазии

Хибла Герзмава дебютировала на сцене Арены ди Верона с "Реквиемом" Верди. © Foto / Министерство культуры Абхазии 1 / 3 © Foto / Министерство культуры Абхазии Хибла Герзмава дебютировала на сцене Арены ди Верона с "Реквиемом" Верди.

Оперная певица Хибла Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.

Герзмава является народной артисткой Абхазии и России, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".

Президент России Владимир Путин 12 июня вручил Хибле Герзмава государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусств