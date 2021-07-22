Концерты фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." отменены в Абхазии

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." одно из крупных и самых ожидаемых культурных событий в Абхазии.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Концерты фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...", запланированные на август в Абхазии, отменены, сообщила оперная певица на своей странице в Facebook.

"К моему большому сожалению, концерты в рамках фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", которые должны были состояться 13 августа в Государственном концертном зале Пицундского храма и 15 августа в Государственном русском театре драмы им. Ф. Искандера, отменены", - сказала Герзмава.

Оперная певица не исключила того, что абхазская часть фестиваль пройдет осенью, в октябре 2021 года.

Дополнительные антиковидные меры вступили в силу с 12 июля в Абхазии, согласно им, наряду с запретом массовых мероприятий в закрытых помещениях, приостановлена работа всех учреждений культуры, в том числе театров, концертных и выставочных залов.

Девятнадцатый фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" должен был пройти с участием народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава, Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" (худрук - Народный артист СССР Владимир Спиваков), а также юной абхазской балерины, воспитанницы Академии Русского балета в Санкт-Петербурге Кристины Чкотуа.

В 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса.