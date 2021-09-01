Александр Шоуа раскрыл причину распада "Непары"

Популярная российская группа "Непара" была создана в 2002 году Александром Шоуа и Викторией Талышинской. Окончательно союз распался в 2018 году.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Музыкант из Абхазии и участник группы "Непара" Александр Шоуа раскрыл причины распада коллектива в интервью радиостанции "Москва FM".

Как объяснил Шоуа, вне сцены у них с певицей Викторией Талышинской были напряженные отношения.

"Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьезно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе", – отметил Шоуа.

В прошлом году он решил возродить коллектив с двумя новыми участницами. Это оказалось несложно, поскольку Александр остался в прекрасных отношениях с продюсером "Непары".

Мы сейчас продолжаем выступать, исполняем старые песни. Я прекрасно понимаю, что группа стала культовой, и люди все еще любят наши композиции", – признался Шоуа.

Музыкант выкупил бренд и песни группы у продюсера Олега Некрасова за рекордную сумму - 10 тысяч рублей.

Популярная российская группа "Непара" была создана в 2002 году Александром Шоуа и Викторией Талышинской. Через год вышел их дебютный альбом "Другая семья". Автором музыки часто выступал Шоуа.

В 2012 году Александр Шоуа решил начать сольную карьеру, из-за этого группа распалась, но уже в 2013 году дуэт воссоединился. А в 2018 году Шоуа заявил, что "Непара" больше не существует.